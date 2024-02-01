Найпростіша і найдобріша мова у світі: у ній всього лише 137 слів і їх досить для спілкування (фото)

У 2001 році Соня Ланґ, канадська лінгвістка, створила надпросту мову, в якій було всього лише 120 слів. Хоча на теперішній час кількість слів зросла до 137, проте Токі-пона все ще залишається найпростішою з відомих мов.

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У 2010 році дослідники Google підрахували, що англійська мова може похвалитися приголомшливими 1 022 000 слів і розширюється приблизно на 8 500 слів щороку. Але існує мова, в якій є всього-на-всього 137 слів. І їх достатньо для ефективної комунікації, пише IFLScience.

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Йдеться про Токі-пона, унікальну мову, яка народилася в голові канадської лінгвістки Соні Ланґ. Натхненна голландською, англійською, фінською, китайською, кантонською та іншими мовами світу, Токі-пона є надпростою мовою, яка максимізує значення і мінімізує складність.

Латинська абетка Токі-пона Фото: Вікіпедія

За словами Ланг, "Токі-пона — це людська мова, яку я винайшла… моя спроба зрозуміти сенс життя у 120 словах. Зараз існують тисячі носіїв мови і 137 основних слів".

Цікавим також є те, що для запису цієї мови використовують всього чотирнадцять латинських літер: a, e, i, j, k, l, m, n, o, p, s, t, u, w. У мові Токі-пона вони мають те саме звучання, що й в міжнародному фонетичному алфавіті.

Окрім такого способу запису, розроблено й інші, серед яких найпопулярнішими є sitelen pona (добре/просте письмо) та sitelen sitelen (мальоване письмо), також відоме як sitelen suwi (миле письмо).

Ієрогліфи сителен-пона Фото: Вікіпедія

У першій системі, sitelen pona, існують певні символи для кожного слова. Вона описана як "ієрогліфічне письмо, що використовує завивки та інші дитячі фігури" та розроблена Ланґ. Другу систему створив Джонатан Гейбел. Ця складніша нелінійна система використовує два окремі методи для утворення слів: логограми, що представляють слова, та буквено-складовий алфавіт для написання складів.

Як у мові може бути лише 120 слів?

Створена мова пропонує новий підхід до спілкування, кидаючи виклик уявленню про те, що великий словниковий запас необхідний для ефективного самовираження. Тисячі мовців, які використовують 137 основних слів мови Токі-пона, доводять, що простота дійсно може сприяти змістовному спілкуванню.

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Хоча дехто може розглядати мову Токі-пона як лінгвістичну іграшку, її зростаюча спільнота та унікальні застосування, такі як музичне вираження, натякають на її потенціал для практичного використання. Простота мови відкриває двері для творчого самовираження та ефективної комунікації в межах стислого словника.

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