На острове Англси поисковик с металлоискателем нашел клад посреди болота: что известно (фото)

На острове Англси нашли древние артефакты, датируемые железным веком и временами правления Римской империи. Уникальные вещи обнаружили возле священного источника, что указывает на ритуальное значение предметов.

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В 2020 году, на острове Англси, Великобритания, поисковик Ян Портер сделал удивительное открытие. Он нашел шестнадцать исторических артефактов, которые позволили заглянуть в прошлое острова времен железного века и Римской империи, пишет Arkeonews.

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Фото: Amgueddfa Cymru –Museum Wales

Считается, что артефакты, изготовленные из бронзы, меди и свинца, были подношениями возле древнего священного источника в эпоху позднего железного века и романо-британского периода.

Фото: Amgueddfa Cymru –Museum Wales

Артефакты римской эпохи, среди которых украшенная брошь, четыре монеты и свинцовый горшок, указывают на продолжение традиции приносить дары у источника. В частности, найден большой римский слиток меди весом 20,5 кг, который, вероятно, происходит из медного рудника на горе Парис.

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Размещение фурнитуры колесниц, деталей конской сбруи и брошей, датированных примерно 50-120 годами нашей эры, совпадает с римским вторжением на остров в 60/61 году нашей эры. Адам Гвилт из Музея Уэльса, отмечает важность этих находок для понимания древних религиозных церемоний в условиях конфликтов и изменений.

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