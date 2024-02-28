Сражались с римскими легионерами: археологи нашли оружие варварских племен (фото)

Среди предметов наконечники копий, боевые топоры и неидентифицированные железные орудия труда. Исследователи называют находку одним из самых интересных открытий последних лет.

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Недавно археологи обнаружили чрезвычайные артефакты, проливающие новый свет на древнюю историю региона. Они наткнулись на вероятное оружие германских племен, которое открыло окно в битвы позднеримской эпохи, пишет Ancient Origins.

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Кладоискатели вблизи Грубешова нашли железные наконечники копий, два боевых топора и топор для рубки дерева, которые, как считают, происходят из римских времен. Их могли использовать воины варварских племен.

Фото: B. Bartecki /©Lublin Provincial Conservator of Monuments

Группу железных артефактов охотники за сокровищами нашли в государственных лесах вблизи Грубешова. Из-за сильной коррозии и смеси песка и грязи, покрывавших металл, идентифицировать эти предметы было непросто. Исследуя лесную местность, специалист обнаружил десятки почти невидимых железных реликвий, скрытых коррозией и землей.

После их перевезли для анализа в Грубешевский музей, где археологи работали над разгадкой их тайн.

В коллекцию, уничтоженную разрушительным влиянием времени, вошли:

Девять железных наконечников копий, длиной от 25,5 до 34,5 см, с листовидными лезвиями шириной от 5 до 6,5 см.

Два железных боевых топора длиной 23,5 см и 19 см.

Неопределенный железный артефакт, возможно, топор, длиной 17 см.

Другие предметы с неопределенными функциями, возможно, держатель для щита, и неидентифицированные железные орудия труда.

Артефакты, вероятно, принадлежали варварским племенам времен Римской империи, возможно, пшеворской культуры (1 в. до н. э. — 2/3 в. н. э.) или готической культуры (2/3 в. н. э. — 5 в. н. э.).

Фото: B. Bartecki /©Lublin Provincial Conservator of Monuments

История с тайной

Обстоятельства сохранения оружия свидетельствуют о намеренном сокрытии, отклонении от традиционных погребальных практик. Это намекает на стратегическую адаптацию древних народов к окружающей среде.

"Кто, собственно, решил выбросить в реку, затопить этот набор? Вандалы? Готы? Дождемся окончательного ответа, но это, несомненно, одно из самых интересных открытий последних лет", — говорится в заявлении люблинского консерватора.

О находке сообщено в Воеводское управление охраны памятников, и она вызвала ажиотаж в археологическом сообществе.

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Музей в Грубешове сейчас охраняет эти реликвии, которые находятся на консервации. Эта находка возродила дискуссии о военных традициях готов, племени, известного тем, что не прятало железные предметы. Сотрудники музея предполагают, что эта находка может представлять полный арсенал племени готов.

Сейчас продолжаются консервационные работы, а весной планируется повторное посещение этого места, и ученые, и местные жители с нетерпением ждут новых открытий. Эта историческая сокровищница обещает открыть нерассказанную главу прошлого, давая редкий взгляд на военную жизнь древних племен, некогда кочевавших по землям Грубешова.

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