Поиски на острове Клостерой: в Норвегии ученые нашли рынок викингов (фото)

На одном из островов на юго-западе Норвегии ученые нашли доказательства существования рынка эпохи викингов. Исследователи давно подозревали о существовании этого места, поскольку поисковики часто находили здесь артефакты, связанные с торговлей.

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Археологи из Ставангерского университета обнародовали необычные доказательства, указывающие на существование рынка эпохи викингов на острове Клостерой на юго-западе Норвегии. Этот остров площадью 1,7 квадратных километров расположен на южной стороне Бокнафьордена в пределах группы островов Реннесей, пишет Heritage Daily.

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Исследование, проведенное с помощью георадара, обнаружило следы ямных домов и фундаменты эллинга с тремя пирсами вблизи монастыря Утстейн. Доцент Хокон Рейерсен из Музея археологии объяснил, что команда начала исследование из-за многочисленных находок поисковиков в этой местности, включая предметы, связанные с торговлей, такие как гири для весов и монеты.

Рейерсен отметил: "Одна из вещей, которую мы хотели исследовать с помощью георадара, — это то, могут ли существовать дополнительные следы торговой деятельности. Поэтому я не удивлен, что полученные результаты указывают на то, что Утстейн действительно был рынком в эпоху викингов и раннего Средневековья".

Кристофер Хиллесланд из Музея археологии Ставангерского университета отметил, что ямы, подобные обнаруженным, часто функционировали как ремесленные мастерские. Подобные примеры были найдены в Тенсберге и Бьоркуме в Лердале.

Фото: Grethe M. Pedersen, AM, UiS

Раскопки на острове Клостерой обнаружили также и курганы, ямы для приготовления пищи, слои почвы, свидетельствующие о земледелии, и признаки поселения. Сочетание этих находок вместе с наличием объектов, связанных с торговлей, укрепляет гипотезу о существовании рынка эпохи викингов в Утстейне.

Однако не все ученые уверены в существовании рынка. Грете Моэлл Педерсен, научный сотрудник Ставангерского университета, заявила: "Хотя многие показатели указывают на то, что это может быть рынок, мы не можем быть уверены на 100 процентов, пока не проведем дальнейшие исследования в этом районе для проверки находок".

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Исследования с помощью георадара были проведены в сотрудничестве с землевладельцами Утстейн Гард, которые выразили свое восхищение находкой. Они поделились: "Мы очень рады, что на нашей ферме были сделаны открытия. Мы знаем, что живем в исторически интересной местности. Здесь, в Утстейне, фермерством занимались по меньшей мере со времен викингов. Мы с большим интересом и уважением относимся к истории, частью которой являемся".

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