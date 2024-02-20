Имели плохую репутацию: ученые исследовали историю скрытой финской общины Ваакунакюль (фото)

После Второй мировой войны, вблизи Оулу, Финляндия, на территории заброшенных немецких казарм возникла финская община. Однако это место получило репутацию неспокойного и криминального, из-за чего его уничтожили.

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Ученые из Университета Оулу углубились в историю Ваакунакюля (Vaakunakylä), забытой общины с уникальным прошлым. В 1944-1945 годах эта община, расположенная вблизи Оулу, Финляндия, зародилась на месте бывших нацистских казарм, покинутых отступающими немецкими войсками с приближением союзников, пишет Heritage Daily.

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После Второй мировой войны перемещенные финны искали убежища в заброшенных казармах, создав общину, которая действовала независимо от финской системы социального обеспечения. Это место приобрело репутацию "криминального и неспокойного", что привело к маргинализации его жителей и, в конце концов, к сносу поселения в конце 1980-х годов вопреки желанию тех, кто называл его домом.

Ведущий автор доктор Оула Сейтсонен добавляет, что внешнее восприятие того, что может считаться "плохими" районами, существенно отличается от самовосприятия общин. "Археология может предложить инструмент для исследования реалий жизни в таких местах", — говорит доктор Сейтсонен.

Исследование демонстрирует материальное наследие поселения, оставшееся после его уничтожения. С помощью раскопок и интервью с бывшими жителями исследователи стремились предоставить новое понимание этого маргинализированного сообщества.

Фото: Antiquity Journal

Раскопки обнаружили доказательства усилий жителей, направленных на улучшение условий жизни, например, превращение бараков в семейные дома и даже превращение одного из них в сауну. Кроме того, материальная культура, найденная в мусорных ямах, свидетельствует о более высоком уровне жизни, чем предполагалось ранее, поскольку некоторые домохозяйства владели высококачественными фарфоровыми сервизами.

Находки игрушек, детских лекарств и манекенов также бросают вызов предвзятым представлениям, позволяя заглянуть в жизнь женщин и детей, о которой часто замалчивали в прошлом. Бывшие жители, опрошенные в ходе исследования, в целом положительно оценивают жизнь в Ваакунакюли, утверждая, что она была "достаточно хорошей".

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Вопреки плохой репутации, это исследование показывает, что негативное восприятие Ваакунакюля в значительной степени является необоснованным. Доктор Сейтсонен подчеркивает ценность археологических исследований в предоставлении голоса маргинализированным общинам, предлагая более нюансированную и позитивную картину.

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