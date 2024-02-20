Разрушили доисторические стереотипы: ученые рассказали, какой была жизнь женщин-неандертальцев

Хотя собрать полную картину жизни женщины-неандертальца без машины времени очень сложно, исследователи имеют несколько теорий и доказательств относительно того, какую роль они играли в своих общинах.

Related video

Когда мы думаем о неандертальцах, в воображении возникает образ "пещерного человека", как правило, мужского пола. Но как насчет женщин этого древнего вида? Исследователи рассказали, что мы знаем о них и как они жили, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ранние годы и взросление

Понимание ранних лет жизни женщины-неандертальца является сложным из-за ограниченности исследований. Тем не менее, некоторые подсказки появляются, когда мы рассматриваем их переход к взрослой жизни. Некоторые современные люди являются носителями неандертальской мутации, связанной с более ранним наступлением менархе — первого менструального цикла. Это свидетельствует о том, что женщины-неандертальцы могли взрослеть, по крайней мере в репродуктивном плане, раньше, чем современные люди.

С возрастом эти женщины, вероятно, формировали партнерские отношения. Небольшое исследование указывает на то, что они могли переселяться из собственной общины в общину своих партнеров. Исследователи изучили геномы неандертальцев из сибирских пещер и обнаружили больше разнообразия в унаследованной по материнской линии митохондриальной ДНК, чем в Y-хромосомах. Это намекает на потенциальную миграцию женщин между общинами, хотя для убедительных доказательств требуется больше данных.

Проблемы и поддержка при родах

Роды являются универсальным вызовом, даже для неандертальцев. Виртуальная реконструкция таза неандертальца из пещеры Табун свидетельствует о другой форме родовых путей, чем у современных людей. Они были широчайшими из стороны в сторону и не извивались. Отсутствие извилистости указывает на то, что младенцы, возможно, не вращались в утробе матери (хотя не все в этом убеждены). Однако это не означает, что роды были более легкими.

Неандертальские дети, возможно, имели немного большие и длинные головы, поэтому большая голова младенца плюс относительно небольшая площадь, с которой он появлялся на свет, все равно могла вызвать сильные боли.

Важно

Неизвестное поселение бронзового века: в Швейцарии обнаружили "кухню" древних людей (фото)

Интересно, что неандертальцы могли иметь своеобразные "медицинские практики", возможно, включая акушерство. Пенни Спайкинс, исследовательница, изучавшая эту тему в 2019 году, рассказала: "Вполне вероятно, что им могли оказывать помощь при родах — роль, которую мы сейчас приписываем акушеркам. Без поддержки они, вероятно, не смогли бы пережить те потери, которые смертность матерей и младенцев могла бы нанести их общинам".

Охота принадлежала всем

Кроме родов, женщины-неандертальцы, вероятно, играли различные роли в своих общинах. Доказательства указывают на то, что и мужчины, и женщины испытывали костные травмы, связанные с охотничьей деятельностью. У обоих полов также обнаружили следы стирания зубов, что свидетельствует об использовании зубов в качестве дополнительной руки, например, для обработки шкур.

По словам антрополога Кары Окобок, нет никаких оснований полагать, что древние женщины отказывались от охоты во время беременности, кормления грудью или вынашивания детей. Доказательства ставят под сомнение представление о строгом половом разделении труда, предполагая, что охота "принадлежала всем, а не только мужчинам".

По сути, собрать полную картину жизни женщины-неандертальца без машины времени очень сложно. Однако имеющиеся данные рисуют картину жизни с заметными отличиями и необыкновенным сходством с жизнью наших дальних родственников сегодня.

Ранее Фокус писал об уникальных доисторических захоронениях культуры деревянных гробов железного века.

А также мы рассказывали об уникальном сооружении на дне озера, которое обнаружили исследователи. Специалисты до сих пор не уверены, кто построил его 9 тысяч лет назад.