Пошуки на острові Клостерой: у Норвегії вчені знайшли ринок вікінгів (фото)

На одному з островів на південному заході Норвегії вчені знайшли докази існування ринку епохи вікінгів. Дослідники давно підозрювали про існування цього місця, оскільки пошуківці часто знаходили тут артефакти, пов'язані з торгівлею.

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Археологи зі Ставангерського університету оприлюднили незвичайні докази, що вказують на існування ринку епохи вікінгів на острові Клостерой на південному заході Норвегії. Цей острів площею 1,7 квадратних кілометрів розташований на південній стороні Бокнафйордену в межах групи островів Реннесей, пише Heritage Daily.

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Дослідження, проведене за допомогою георадара, виявило сліди ямних будинків і фундаменти елінгу з трьома пірсами поблизу монастиря Утстейн. Доцент Хокон Рейерсен з Музею археології пояснив, що команда розпочала дослідження через численні знахідки пошуківців у цій місцевості, включаючи предмети, пов'язані з торгівлею, такі як гирі для ваг та монети.

Рейерсен зазначив: "Одна з речей, яку ми хотіли дослідити за допомогою георадара, — це те, чи можуть існувати додаткові сліди торгової діяльності. Тому я не здивований, що отримані результати вказують на те, що Утстейн дійсно був ринком в епоху вікінгів і раннього Середньовіччя".

Крістофер Хіллесланд з Музею археології Ставангерського університету зазначив, що ями, подібні до виявлених, часто функціонували як ремісничі майстерні. Подібні приклади були знайдені в Тенсберзі та Бьоркумі в Лердалі.

Фото: Grethe M. Pedersen, AM, UiS

Розкопки на острові Клостерой виявили також й кургани, ями для приготування їжі, шари ґрунту, що свідчать про землеробство, та ознаки поселення. Поєднання цих знахідок разом з наявністю об'єктів, пов'язаних з торгівлею, зміцнює гіпотезу про існування ринку епохи вікінгів в Утстейні.

Проте не всі науковці впевнені у існуванні ринку. Грете Моелл Педерсен, наукова співробітниця Ставангерського університету, заявила: "Хоча багато показників вказують на те, що це може бути ринок, ми не можемо бути впевнені на 100 відсотків, доки не проведемо подальші дослідження в цьому районі для перевірки знахідок".

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Дослідження за допомогою георадара були проведені у співпраці з землевласниками Утстейн Гард, які висловили своє захоплення знахідкою. Вони поділилися: "Ми дуже раді, що на нашій фермі були зроблені відкриття. Ми знаємо, що живемо в історично цікавій місцевості. Тут, в Утстейні, фермерством займалися щонайменше з часів вікінгів. Ми з великим інтересом і повагою ставимося до історії, частиною якої є".

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