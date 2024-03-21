Учені знайшли 7000-літні каное на неолітичній стоянці: вони розкрили таємниці мореплавства (фото)

Завдяки дослідженню неолітичних каное, знайдених неподалік Риму, вчені розкрили деякі секрети стародавніх мореплавців. Виявилося, що 7 тисяч років тому люди могли конкурувати із сучасними мореплавними можливостями.

Related video

Нещодавні дослідження показують, що стародавні мореплавці були більш вмілими, ніж вважалося раніше, і навіть могли конкурувати з нашими сучасними мореплавними можливостями. Відкриття відбулося завдяки дослідженню Ла Мармотта, поселення, якому 7000 років, зануреного під воду в італійському озері Браччано поблизу Риму, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У цьому місці дослідники виявили п'ять каное, які датуються епохою неоліту. Одне з цих стародавніх суден, вирізане з дубового стовбура завдовжки понад 10 метрів, може похвалитися певними особливостями. Посилення вздовж його основи не лише забезпечило міцність, але й покращило маневреність.

Три Т-подібні дерев'яні предмети, знайдені на каное, натякають на можливість ранньої вітрильної системи. Стародавні мореплавці могли використовувати примітивні вітрила або інші морські інновації, що підвищували безпеку, стійкість і вантажопідйомність.

Фото: Gibaja et al., 2024, PLOS ONE, (CC-BY 4.0)

Винахідливість не зупиняється на великому дубовому човні. Інше каное, виготовлене з вільхи, має своєрідну грибоподібну деталь з отвором. Схожий на сучасні кнехти, він, ймовірно, слугував для закріплення судна під час змін рівня озера.

Решта човнів зроблені з вільхи, тополі та бука. Вчені вважають, що ці породи вибрані не просто так, а через властивості деревини.

Ці судна були не лише для місцевих прогулянок; їхній розмір дозволяє припустити, що вони могли виходити за межі озера Браччано, можливо, подорожувати річкою Арроне до Середземномор'я і далі.

Важливо

Напівпровідники на кістках: Intel побудує свій завод на місці неолітичних курганів (фото)

Свідченням цих них подорожей є артефакти, знайдені в Ла Мармотта — гончарні вироби з Греції та Балтії, а також обсидіанові інструменти з далеких островів. І якщо ви скептично ставитеся до мореплавства цих стародавніх човнів, подумайте про це: група відважних археологів пропливла на репліці одного з таких каное понад 800 кілометрів з Італії до Португалії ще в 1998 році.

Раніше Фокус писав про унікальне 7000-річне поселення, знахідки на якому переписують історію землеробства.

А також ми розповідали про відкриття світового рівня. В Україні знайшли найдавніші знаряддя праці в Європі.