Переписує історію землеробства: вчені знайшли унікальне 7000-річне поселення (фото)

Археологи виявили сліди використання плуга, які випереджають попередні відомі знахідки на тисячу років.

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Нещодавні розкопки на археологічній ділянці Anciens Arsenaux у Сьоні, Швейцарія, свідчать про те, що місцеві стародавні фермери були першими, хто почав використовувати силу тварин для тяги плугів від 5 100 до 4 700 років тому. Це відкриття майже на тисячоліття випереджає попередні свідчення використання плуга, пише Arkeonews.

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Розкопки, проведені у 2017 році для кантонального архіву Вале, виявили шари людського поселення, що охоплюють період неоліту, приблизно від 5200 до 3500 років до нашої ери.

Що робить це відкриття особливо примітним, так це рідкісне збереження стародавніх слідів від плуга. Зазвичай ці сліди швидко стираються ерозією або подальшою сільськогосподарською діяльністю. Однак на Сіонській ділянці відбитки плужних борозен збереглися завдяки швидкому відкладенню наносів із сусіднього струмка, створивши унікальну археологічну капсулу часу.

Фото: ARIA SA / S. van Willigen et al. / Humanities and Social Sciences Communications

Докази, знайдені на цьому місці, включають паралельні борозни і відбитки в землі, що свідчать про використання плуга, а також відбитки копит, які вказують на те, що тягловою силою слугувала домашня велика рогата худоба або воли. Хоча попередні свідчення натякали на тяглову силу тварин у європейському сільському господарстві, ця знахідка є конкретним доказом широкого розповсюдження плужного землеробства в період неоліту.

Фото: ARIA SA / S. van Willigen et al. / Humanities and Social Sciences Communications

Радіовуглецеве датування органічних матеріалів, знайдених над і під цими порушеннями ґрунту, доводить, що сліди плуга належать до раннього неоліту. Це ставить під сумнів попередні припущення щодо часових меж інтенсифікації сільського господарства та її суспільних наслідків у Європі.

Використовуючи силу тварин для тяги плугів, фермери могли обробляти більші площі з більшою ефективністю, що призвело до зростання продуктивності сільського господарства та надлишків. Цей надлишок, ймовірно, відіграв вирішальну роль у виникненні економічної та соціальної складності в ранніх сільськогосподарських суспільствах.

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Дослідники планують вивчити подібні альпійські умови у Швейцарії та Італії, щоб продовжити дослідження походження тяглової сили тварин у сільському господарстві. Зрозумівши, як і чому стародавні фермери застосовували цю практику, ми отримаємо уявлення про розвиток сільського господарства та його глибокий вплив на людські суспільства.

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