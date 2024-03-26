Первые в истории: турецкие археологи нашли уникальные артефакты на дне Черного моря (фото)

Турецкие археологи впервые в истории провели подводные раскопки в Черном море, вблизи побережья Кандыры. Ученые обнаружили не только многочисленные артефакты, но и древний пирс.

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Недавно команда археологов провела первые в истории научные археологические исследования в Черном море, у побережья Кандыры в Турции. Исследователи сосредоточились на регионе Керпе, история которого достигает V века до н. э., пишет Arkeonews.

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Керпе, известный в древности как "Кальпе", когда-то служил оживленным центром торговли и коммерции. Колонисты из дальних земель, включая Милет и Мегару, использовали бухту Керпе как жизненно важный порт на черноморских торговых путях.

На протяжении веков порт процветал под властью различных империй, от восточных и западных римлян до османов, превратившись в важную остановку для кораблей и канал для товаров, направлявшихся в Стамбул.

Остатки древней гавани скрывались под волнами, что побудило к началу подводных раскопок в 2020 году. Возглавляемые Дирекцией музея Коджаэли, эти усилия были направлены на раскрытие тайн, погруженных под воду.

Команда раскопок углубилась на 80 метров от берега на глубину, достигающую четырех метров под поверхностью. На площади около 2 000 квадратных метров они тщательно обнаружили остатки древних сооружений и артефактов.

Среди находок были остатки древнего пирса и множество артефактов, включая амфоры, характерные двуручные глиняные сосуды, которые широко использовались в античности. Эти артефакты, охватывающие период от IV века до н.э. до XII века н.э., демонстрируют торговые сети и культурные обмены, охватывавшие Черное море.

Серкан Гедюк, директор Музея Коджаэли, подчеркивает важность этих находок, которые проливают свет на коммерческие отношения, формировавшие регион от античности до османского периода. С помощью хронологических экспозиций и увлекательной анимации музей стремится оживить эти древние сокровища, предлагая посетителям заглянуть в яркий гобелен истории, лежащий под морскими волнами.

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Любуясь этими древними артефактами, мы напоминаем о непреходящем наследии Керпе и ее роли в соединении цивилизаций через Черное море. Сегодня находки выставлены в Археологическом музее Коджаэли, на выставке под названием "Тихая гавань Черного моря: Кальпе".

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