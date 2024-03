Странная находка 30-х годов: ученые откопали британский железнодорожный вагон в Бельгии (фото)

Бельгийские археологи обнаружили неожиданную находку во время строительства кольцевой дороги в Антверпене. Исследователи нашли железнодорожный вагон 1930-х годов, который неизвестно как оказался погребенным под землей.

Во время строительства кольцевой дороги Oosterweel Link в Антверпене, Бельгия, археологи сделали важное открытие. Исследователи откопали реликвию из прошлого — британский железнодорожный вагон, датированный 1930-ми годами, пишет Hertage Daily.

Этот вагон когда-то принадлежал Лондонской северо-восточной железной дороге (LNER), одной из компаний, известных как "Большая четверка", работавшей с 1923 по 1948 год. LNER охватывала большие территории, простираясь с севера и востока Лондона до маршрутов, соединяющих Лондон с Эдинбургом, Абердином и Инвернесом.

Фото: Oosterweel verbinding

Эта находка интригует не только своим возрастом, но и уникальными особенностями. Вагон, покрытый красной оксидной краской, отражает оттенок, который был популярным в 1930-х годах, как раз перед тем, как культовая оксфордская синяя ливрея стала стандартом. Надписи на его боках дают подсказки о его использовании — фразы вроде "...NITURE REMOVAL TO HOUSE" и "Enquire at any station".

Одна из теорий, "BK 1820", раскрывает его принадлежность к контейнерным плацкартным вагонам BK 1820. Это были специализированные вагоны, предназначенные для перевозки мебели, некоторые из них были оборудованы рефрижераторами. Интересно, что многие из этих вагонов были переоборудованы из бывших фургонов для перевозки крупного рогатого скота, приспособленных к меняющимся требованиям перевозок.

Но остается загадкой, как этот вагон попал в Антверпен и почему он был там похоронен. Одна из версий заключается в том, что он мог служить складским помещением, когда Северный замок, крепость XIX века, был превращен в рекреационную зону.

Кроме исторического значения, эта находка демонстрирует важность тщательных раскопок во время строительных проектов, поскольку неожиданные сокровища нашего прошлого могут лежать прямо под поверхностью.

