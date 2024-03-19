Времен крещения Руси: ученые нашли купель, в которой крестили представителей династии императоров

В крипте церкви Святого Серватия в Германии археологи нашли крещальную купель X века. Исследователи считают, что в ней крестили представителей средневековой династии Оттонов.

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В крипте коллегиальной церкви Святого Серватия в немецком городе Кведлинбург археологи раскопали крещальную купель времен средневековой династии Оттонов, датируемую X веком. Считается, что эта купель, которая использовалась для христианских обрядов посвящения, служила местом крещения нескольких выдающихся членов династии Оттонов, в частности герцога Генриха I Баварского, Матильды и Адельгейды I, пишет Arkeonews.

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Купель, характеризующуюся уникальной четырехугольной формой с четырьмя арками, нашли в западной части крипты. Она высечена в полу из песчаника, размером около 0,5 метра в глубину и 2,0 метра в ширину.

Благодаря тщательным исследованиям, сочетающим археологию, строительные исследования, искусствоведение и реставрацию, специалисты определили эту особенность как место расположения древней крещальной купели.

Фото: Andrea Hörentrup- Saxony-Anhalt State Office for the Preservation of Monuments and Archaeology

Интересно, что стены углубления купели выложены штукатуркой, что свидетельствует о тщательной работе мастеров. Хотя сама купель не сохранилась, считается, что она была сделана из высококачественного материала. Кроме того, в X веке по неизвестным пока причинам основание купели приподняли.

Эта находка имеет большое значение как для истории искусства, так и для истории архитектуры. Она не только дает представление о средневековых религиозных практиках, но и проливает свет на архитектурную эволюцию зданий Штифтсберга. Помещение, где находилась купель, вероятно, служило пространством для мирян в пределах сакрального сооружения, что указывает на ее религиозное значение.

Особенно редкой эту находку делает ее связь с христианским таинством крещения. В отличие от сегодняшнего дня, где крещение происходит в течение всего года, в X веке его обычно проводили один раз в год в Великую субботу. Во время церемонии кандидатов погружали в воду в форме креста во время выполнения определенных литургических обрядов.

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Коллегиальная церковь святого Серватия, где нашли эту купель, имеет огромное историческое значение. Построенная в XI-XII веках, она, вместе с соседним замком и старым городом, с 1994 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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