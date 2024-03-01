Не такой, как его изображали: ученые показали настоящее лицо Данте Алигьери (фото)

Данте Алигьери, которого изображают с длинным носом и острым подбородком, на самом деле имел другой вид. Это доказали ученые, создав первую в историю реконструкцию лица поэта.

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На протяжении веков различные портреты пытались передать лицо Данте Алигьери, но ни один из них не дал четкого образа. Теперь, благодаря сочетанию современных технологий и художественного опыта, ученые представили 3D-изображение лица Данте спустя более 700 лет после его смерти в 1321 году, пишет Telegraph.

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Традиционно на портрете Боттичелли 1495 года и фреске во Флорентийском соборе Данте изображен с длинным носом и острым подбородком. Однако новое 3D-изображение отличается от такого образа.

Созданная бразильским экспертом по графике Сисеро Мораисом, реконструкция использовала исследование черепа Данте от 1921 года и информацию о его лице из статьи 2007 года. Результат показывает Данте с менее выраженным подбородком и аквилинейным носом.

Большинство портретов Данте исторически согласуются со свидетельствами Боккаччо, писателя, который родился в конце жизни поэта. Мораис пояснил, что эти изображения соответствуют описаниям Боккаччо о среднем росте Данте, его сгорбленной осанке, длинном лице, курносом носе и больших глазах. Однако, специалист отметил, что команда стремилась базировать свою реконструкцию исключительно на информации, полученной из реальных костей Данте.

Фото: Cicero Moraes/Pen News

Процесс озоплировал аппроксимацию лица, которая использует статистические данные томографии и ультразвукового анализа в сочетании с анатомической деформацией. Анатомическая деформация предполагает искривление оцифрованного лица до тех пор, пока оно не будет соответствовать черепу, демонстрируя лицо поэта при его жизни.

Мораис рассказал, что сгенерированные изображения включают объективную серую версию без волос и с закрытыми глазами, а также субъективную цветную версию, учитывающую такие элементы, как цвет глаз, оттенок кожи и одежду, основанную на самых известных изображениях.

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Самый известный благодаря "Божественной комедии", которая исследует рай, ад и чистилище, Данте также сыграл ключевую роль в формировании итальянского языка. Мораис отметил, что творчество писателя продемонстрировало гениальность, повлияв на мировую литературу, языковую организацию и даже, возможно, с легким преувеличением, на создание целой нации.

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