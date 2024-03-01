Не такий, як його зображали: вчені показали справжнє лице Данте Аліг'єрі (фото)

Данте Аліг’єрі, якого зображають з довгим носом і гострим підборіддям, насправді мав інший вигляд. Це довели вчені, створивши першу в історію реконструкцію обличчя поета.

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Протягом століть різні портрети намагалися передати обличчя Данте Аліг'єрі, але жоден із них не дав чіткого образу. Тепер, завдяки поєднанню сучасних технологій та мистецького досвіду, вчені представили 3D-зображення обличчя Данте через понад 700 років після його смерті у 1321 році, пише Telegraph.

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Традиційно на портреті Боттічеллі 1495 року та фресці у Флорентійському соборі Данте зображений з довгим носом і гострим підборіддям. Однак нове 3D-зображення відрізняється від такого образу.

Створена бразильським експертом з графіки Сісеро Мораісом, реконструкція використовувала дослідження черепа Данте від 1921 року та інформацію про його обличчя зі статті 2007 року. Результат показує Данте з менш вираженим підборіддям і аквілінійним носом.

Більшість портретів Данте історично узгоджуються зі свідченнями Боккаччо, письменника, який народився наприкінці життя поета. Мораіс пояснив, що ці зображення відповідають описам Боккаччо про середній зріст Данте, його згорблену поставу, довге обличчя, кирпатий ніс і великі очі. Однак, фахівець наголосив, що команда прагнула базувати свою реконструкцію виключно на інформації, отриманій із реальних кісток Данте.

Фото: Cicero Moraes/Pen News

Процес озоплював апроксимацію обличчя, яка використовує статистичні дані томографії та ультразвукового аналізу в поєднанні з анатомічною деформацією. Анатомічна деформація передбачає викривлення оцифрованого обличчя до тих пір, поки воно не відповідатиме черепу, демонструючи обличчя поета за його життя.

Мораіс розповів, що згенеровані зображення включають об'єктивну сіру версію без волосся і з закритими очима, а також суб'єктивну кольорову версію, що враховує такі елементи, як колір очей, відтінок шкіри та одяг, засновану на найвідоміших зображеннях.

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Найвідоміший завдяки "Божественній комедії", яка досліджує рай, пекло та чистилище, Данте також відіграв ключову роль у формуванні італійської мови. Мораіс зазначив, що творчість письменника продемонструвала геніальність, вплинувши на світову літературу, мовну організацію і навіть, можливо, з легким перебільшенням, на створення цілої нації.

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