Тысячелетний артефакт раскопали в Чехии: ученые нашли средневековый костяной конек (фото)

В отличие от современных коньков, используемых для развлечений, эти древние лезвия имели более практичное назначение. Подобные артефакты обнаруживали в этой местности на протяжении многих лет, что свидетельствует о важности зимних путешествий.

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Археологи из чешского города Пршеров во время раскопок в центре города нашли тысячелетний конек, изготовленный из кости животного. Фрагменты керамики, найденные рядом с артефактом, указывают на то, что он датируется X или XI веком, пишет Arkeonews.

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По словам археолога Зденека Шенка, костяной конек имеет характерную форму с изогнутым концом и просверленными в нем отверстиями для ремешка. Этот ремешок использовался для крепления конька к обуви или деревянным саням.

В отличие от современных коньков, используемых для развлечений, эти древние лезвия имели более практичное назначение. Вместо того, чтобы скользить ради развлечения, люди раннего Средневековья, вероятно, использовали их для передвижения по замерзшим поверхностям с помощью палок или прикрепляли к саням для перевозки грузов.

Фото: Lenka Kratochvílová, Czech Radio

Интересно, что это не первые костяные коньки, найденные в Пршерове. Подобные находки обнаруживали в этой местности в течение многих лет, что свидетельствует о важности зимних путешествий вдоль реки Бечва, на которую выходит город.

Более того, костяные коньки находили по всей Европе, особенно в таких регионах, как Скандинавия и поселения викингов, начиная с X века. Это свидетельствует о широком использовании таких орудий в Средневековье.

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Тысячелетний конек вскоре будет выставлен на обозрение в Музее Коменского в Пршеровском замке.

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