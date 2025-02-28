Семья переделала два сарая в прекрасную усадьбу, чтобы никогда не платить ипотеку (фото)

Сара и ее семья решили отказаться от привычного жилья, продав свой дом и купив два просторных сарая, которые впоследствии преобразовали в комфортное жилище. Теперь они живут автономно и стремятся полностью обеспечивать себя за счет работы на земле.

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Многодетная мать по имени Сара из Техаса (США) поделилась вдохновляющей историей о том, как их семья смогла избавиться от ипотеки и создать комфортный дом своими руками. Отказавшись от жизни в пригороде и больших кредитов, они переехали на землю своей мечты и начали строить новую реальность. Об этом пишет Realtor.

Шесть лет назад Сара и ее семья приняли решение отказаться от традиционного жилья, продали дом и приобрели два больших сарая, которые позже превратили в уютную усадьбу. Вдохновляясь образовательными видео на YouTube, они самостоятельно соединили и обустроили здания, сделав их полноценным домом. В проекте принимали участие все члены семьи: дети помогали с покраской и уборкой, а муж Сары занимался техническими работами.

Теперь семья ведет автономный образ жизни и работает над тем, чтобы обеспечивать себя за счет земли, на которой стоит их жилище. Они выращивают овощи и фрукты, разводят кур и стараются минимизировать зависимость от магазинов.

Сара и ее семья решили отказаться от привычного жилья Фото: YouTube

В доме предусмотрены все удобства: функциональная кухня, просторная семейная комната с дровяной печью, несколько спален и две ванные комнаты. Грязевая комната, которая служит входом в дом, помогает поддерживать чистоту, а крытое крыльцо позволяет наслаждаться природой и проводить время с семьей.

Одним из ключевых элементов дома стали большие окна, которые пропускают много естественного света и создают уютную атмосферу. В детской спальне оборудованы двухъярусные кровати, а также предусмотрено место для учебы и хранения игрушек. Сара признается, что они сталкивались с множеством трудностей в процессе строительства, но каждый этап работы приносил им радость и уверенность в своем выборе.

Спальня Фото: YouTube Кухня и гостиная Фото: YouTube

Американка отмечает, что проект потребовал больших усилий, но теперь они живут в "стране мечты". Кроме того, новый образ жизни помог семье избавиться от всех долгов. В 2020 году они полностью рассчитались по кредитам, сумма которых составляла почти 200 000 долларов.

"Вы не обязаны жить в кредит! Освободите себя", – призывает Сара, делясь своим опытом в соцсетях и на YouTube-канале Tiny Shed Life.

Женщина также активно отвечает на вопросы подписчиков, делится советами по самостоятельному строительству и бюджетному ведению хозяйства.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.