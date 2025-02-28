Сім'я переробила два сараї на прекрасну садибу, щоб ніколи не платити іпотеку (фото)

Сара та її сім'я вирішили відмовитися від звичного житла, продавши свій дім і купивши два просторих сараї, які згодом перетворили на комфортне житло. Тепер вони живуть автономно і прагнуть повністю забезпечувати себе за рахунок роботи на землі.

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Багатодітна мати на ім'я Сара з Техасу (США) поділилася історією про те, як їхня сім'я змогла позбутися іпотеки та створити комфортний будинок власноруч. Відмовившись від життя в передмісті та великих кредитів, вони переїхали на землю своєї мрії та почали будувати нову реальність. Про це пише Realtor.

Шість років тому Сара та її сім'я ухвалили рішення відмовитися від традиційного житла, продали будинок і придбали два великі сараї, які пізніше перетворили на затишну садибу. Надихаючись освітніми відео на YouTube, вони самостійно з'єднали та облаштували будівлі, зробивши їх повноцінним будинком. У проєкті брали участь усі члени сім'ї: діти допомагали з фарбуванням і прибиранням, а чоловік Сари займався технічними роботами.

Тепер сім'я веде автономний спосіб життя і працює над тим, щоб забезпечувати себе за рахунок землі, на якій стоїть їхнє житло. Вони вирощують овочі та фрукти, розводять курей і намагаються мінімізувати залежність від магазинів.

Сара та її сім'я вирішили відмовитися від звичного житла Фото: YouTube

У будинку передбачені всі зручності: функціональна кухня, простора сімейна кімната з дров'яною піччю, кілька спалень і дві ванні кімнати. Грязьова кімната, яка слугує входом у будинок, допомагає підтримувати чистоту, а критий ґанок дає змогу насолоджуватися природою і проводити час із сім'єю.

Одним із ключових елементів будинку стали великі вікна, які пропускають багато природного світла і створюють затишну атмосферу. У дитячій спальні обладнані двоярусні ліжка, а також передбачено місце для навчання і зберігання іграшок. Сара зізнається, що вони стикалися з безліччю труднощів у процесі будівництва, але кожен етап роботи приносив їм радість і впевненість у своєму виборі.

Спальня Фото: YouTube Кухня і вітальня Фото: YouTube

Американка зазначає, що проєкт потребував великих зусиль, але тепер вони живуть у "країні мрії". Крім того, новий спосіб життя допоміг родині позбутися всіх боргів. У 2020 році вони повністю розрахувалися за кредитами, сума яких становила майже 200 000 доларів.

"Ви не зобов'язані жити в кредит! Звільніть себе", — закликає Сара, ділячись своїм досвідом у соцмережах і на YouTube-каналі Tiny Shed Life.

Жінка також активно відповідає на запитання підписників, ділиться порадами щодо самостійного будівництва та бюджетного ведення господарства.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.