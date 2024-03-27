Храмы неизвестных богов: ученые нашли уникальные сооружения и крепости в Восточной Анатолии (фото)

В Турции археологи нашли два древних поселения-крепости, которые датируются примерно VII веком до н. э. Ученые также обнаружили храмы, однако неизвестно, кому именно там поклонялись.

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Во время недавнего исследования, проведенного в турецкой провинции Тунджели в регионе Восточная Анатолия, исследователи обнаружили два поселения-крепости и два новых храма под открытым небом. Эта находка стала частью проекта "Исследование железного и эллинистического возраста Тунджели", который продолжается с 2016 года, пишет Arkeonews.

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По словам доцента Серкана Эрдогана, который участвовал в проекте, эти поселения представляют уникальный аспект истории региона. Одна из крепостей расположена в самой восточной части современного Тунджели, а другая — в его самой западной части. Что особенно интригует, так это то, что они также содержат новые типы храмов, которые ранее не задокументировали.

Фото: İHA

Эти храмы, расположенные в пределах поселений-крепостей, дают возможность исследовать древние религиозные практики этого региона. Крепости Масуму-Пак и Ашаги-Харик демонстрируют особый архитектурный стиль, который включает открытые молитвенные пространства с алтарями, высеченными в скалах, и сопровождаются платформами.

Фото: İHA

Эксперты определили, что эти храмы датируются примерно VII веком до н. э., периодом, когда регион находился под влиянием урартской цивилизации. Однако точное назначение этих храмов остается загадочным. Неизвестно, были ли они посвящены местным божествам или служили местом поклонения известным богам той эпохи.

Один храм, известный как Нижний замок и храм Харик, имеет особое значение. Местные жители называют его Моро Сур (Красная змея), и он до сих пор считается священным местом, где люди ищут исцеления. Заметность змеиного мотива в географии свидетельствует о глубоко укоренившейся мифологической связи, указывая на то, что история этой местности как сакрального места уходит далеко в древность.

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Эти открытия проливают новый свет на древние цивилизации, которые когда-то процветали в этом регионе, предлагая бесценную информацию об их религиозных верованиях и архитектурных практиках. Исследователи надеются, что, углубляясь в эти находки, им удастся разгадать еще больше тайн, связанных с этими древними поселениями и храмами.

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