Тайны Древнего царства: археологи откопали неизвестные захоронения неподалеку от Каира (фото)

Во время археологических раскопок в Дахшуре исследователи обнаружили мастабу и рельефы, датируемые Древним царством Египта. Однако на этом находки археологов не закончились.

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Во время недавних археологических исследований на плато Западной пустыни, совместными усилиями египетских и немецких археологов обнаружена мастаба, датируемая периодом Древнего царства Египта. Открытие состоялось в Дахшуре, древнеегипетском комплексе пирамид, в 40 км от Каира, пишет HeritageDaily.

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Дахшур известен своими знаковыми пирамидами, среди которых Наклонная пирамида Сенефру и Красная пирамида, которые считаются одними из старейших и лучше всего сохранившихся пирамид Египта. Среди других выдающихся сооружений — Белая пирамида, Черная пирамида и пирамида Сенусрета III.

Во время раскопок исследователи наткнулись на мастабу, построенную из глиняного кирпича, а также на рельефы, принадлежавшие мужчине по имени Неб-Неб-Аф и его жене Идут, которые проживали в конце 5-й и в начале 6-й династии Древнего Египта.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Мастаба — это прямоугольное сооружение с плоской крышей и наклонными боками. По сути, это древнеегипетские дома для души, что служили семейными захоронениями с несколькими шахтами, которые выполняли роль погребальных комнат. Кроме того, они содержали отдельную камеру, известную как сердаб, для хранения необходимых вещей, таких как одежда, сокровища и провизия для потусторонней жизни.

Доктор Штефан Зайдельмайер, бывший сотрудник Немецкого института археологии и руководитель миссии, отметил, что Неб-Неб-Аф занимал значительные должности в царском дворце, а его жена была жрицей Хатор.

Но на этом открытия не закончились. Во время раскопок также открыли некрополь, предназначенный для дворцовых слуг эпохи Аменемхета II, третьего фараона 12-й династии. Кроме того, обнаружены остатки гавани и моста, соединенного с Наклонной пирамидой, а также ритуального сада, прилегавшего к Долинному храму.

Зайдельмайер отметил, что на месте мастабы запланированы дальнейшие исследования, которые позволят раскрыть больше скрытых тайн древнеегипетской жизни и культуры.

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Это открытие не только добавляет к нашему пониманию древнеегипетских погребальных практик, но и проливает свет на социальную структуру и повседневную жизнь людей в период Древнего царства.

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