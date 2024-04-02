Абакайнон, колись жвавий центр торгівлі та сільського господарства, відігравав важливу роль у минулому Сицилії. Він контролював величезну територію, що простягалася від Тірренського моря до гори Етна, і навіть карбував власні монети.

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У селі Тріпі, на північному сході Сицилії, археологи виявили залишки великої стої, довгої галереї-портика, що датується греко-римською епохою. Ця знахідка є вагомим доказом існування Абакайнона, стародавнього міста, що згадується в історичних текстах, пише Arkeonews.

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Абакайнон, колись жвавий центр торгівлі та сільського господарства, відігравав важливу роль у минулому Сицилії. Він контролював величезну територію, що простягалася від Тірренського моря до гори Етна, і навіть карбував власні монети. Однак його доля змінилася, коли він уклав союз із Карфагеном, а згодом потрапив під владу Риму, що призвело до його занепаду та зникнення.

Абакайнон відігравав важливу роль впродовж тривалого періоду, зокрема за часів Діонісія Старшого правителя Сиракуз з 431 до н. е. по 367 до н. е. Однак за часів Гієрона II, 275 до 215 року до н. е., місто зникло з історичних записів.

Фото: Arkeonews

Відомість Абакайнона пов'язана з його монетним двором, де карбували срібні та мідні монети, прикрашені класичними зображеннями, такими як свиноматки, кабани та жолуді, зразки яких зараз зберігаються в музеях по всьому світу. Зображення жолудів, ймовірно, відображає великі дубові ліси, що вкривають довколишні гори, забезпечуючи пасовища для великих стад свиней.

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Протягом століть Абакайнон залишався втраченим для історії, але нещодавні розкопки в Тріпі поставили під сумнів давнє переконання, що місто було повністю зруйноване. Монети, знайдені під час цих розкопок, свідчать про іншу історію, спонукаючи вчених переглянути долю Абакайнона.

Навколишні села свідчать про вплив Абакайнона, а сліди його старого плану міста можна побачити і сьогодні. Під час розкопок були знайдені скарби, такі як золоті прикраси та складні прикраси, що демонструють багатство місцевих мешканців.

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