Ученые раскрыли одну из тайн необычной скульптуры, которой 30 тысяч лет (фото)

Исследователи наконец-то узнали о месте происхождения таинственной Венеры Виллендорфской – статуэтки, тайны которой не могут раскрыть уже более 100 лет.

В результате нового исследования ученые выяснили, что древняя статуэтка, была вырезана из материала, который можно найти за сотни и даже тысячи километров от места, где ее нашли. Но какое она имела значение и для чего ее создали пока остается загадкой, сообщает ScienceAlert.

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Что такое Венера Виллендорфская?

[ + – ] Венера Виллендорфская Фото: ScienceAlert

Это небольшая статуэтка женской фигуры, которую обнаружил в Австрии археолог Йозеф Сомбати еще в 1908 году.

Свое названия Венера Виллендорфская получила из-за того, что ее обнаружили в древнем захоронении граветтской культуры возле города Виллендорф.

Граветтская культура – это археологическая культура людей позднего палеолита. По оценкам ученых данной статуэтке не менее 30 тысяч лет.

Высота статуэтки – 11 см, она вырезана из оолитового известняка и покрыта красной охрой.

У Венеры Виллендорфской очень маленькие и толстые ноги, преувеличены размеры груди и гениталий. Также у резной фигурки необычный головной убор или прическа.

Для чего была создана скульптура и какое она имела значение для древних людей до сих пор не известно.

[ + – ] Венера Виллендорфская Фото: ScienceAlert

Новое исследование

Ученые из Венского университета, Австрия, подробно изучили древнюю статуэтку, которая хранится в Музее естествознания в Вене. В результате выяснилось, что камень из которого вырезали эту скульптуру, происходит из Северной Италии, а некоторые данные говорят о том, что подобный камень даже можно найти в Украине. Это говорит о том, что создатели данной статуэтки перемещались по Европе на сотни или тысячи километров.

Раньше эту женскую фигурку изучали только снаружи. Но ученые под руководством антрополога Герхарда Вебера провели компьютерную томографию ее внутренней структуры. Оказалось, что внутренняя структура камня не является однородной, а содержит разные слои осадочных пород с разной плотностью и размером зерен.

[ + – ] Ученые провели компьютерную томографию внутренней структуры Венеры Виллендорфской Фото: ScienceAlert

Чтобы найти подобный оолитовый известняк с такой же структурой, ученые собрали образцы горных пород со всей Европы, от Франции до Украины. В результате выяснилось, что наиболее совпадают по структуре камни, которые были обнаружены в северной Италии. Это означает, что создатели этой статуэтки проделали путь, если шли не через Альпы, длиной не менее 730 км.

"Мы считаем, что представители граветтской культуры реагировали на изменения климата и искали более благоприятные места для заселения", — говорит Вебер.

Статуэтку могли сделать даже на территории современной Украины

Еще одно совпадение с камнем из которого была вырезана Венера Виллендорфская ученые обнаружили в Украине за 1600 км от места, где нашли фигурку. По словам Вебера, это место происхождения скульптуры менее вероятно, но отбрасывать этот вариант не стоит.

"Мы пока имеем только приблизительное время создания этой статуэтки. И пока что теоретические места, где ее создали. Но мы точно уверены, что эта фигурка имела очень важное значение для создателя, раз ее взяли с собой в столь далекое путешествие", — говорит Вебер.

Напоминаем, что ученые смогли восстановить облик 4000-летней женщины. Исследователям удалось максимально точно воссоздать черты лица жительницы каменного века.