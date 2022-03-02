Учені розкрили одну з таємниць незвичайної скульптури, якій 30 тисяч років (фото)

Дослідники нарешті дізналися про місце походження таємничої Венери Віллендорфської — статуетки, таємниці якої не можуть розкрити вже понад 100 років.

Унаслідок нового дослідження учені з'ясували, що давня статуетка була вирізана з матеріалу, який можна знайти за сотні та навіть тисячі кілометрів від місця, де її знайшли. Але яке вона мала значення і для чого її створили поки що залишається загадкою, повідомляє ScienceAlert.

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Що таке Венера Віллендорфська?

[ + – ] Венера Віллендорфська Фото: ScienceAlert

Це невелика статуетка жіночої фігури, яку виявив в Австрії археолог Йозеф Сомбаті ще в 1908 році.

Свою назву Венера Віллендорфська отримала через те, що її виявили у стародавньому похованні граветської культури біля міста Віллендорф.

Граветська культура — це археологічна культура людей пізнього палеоліту. За оцінками вчених, цій статуетці не менше 30 тисяч років.

Висота статуетки — 11 см, вона вирізана з оолітового вапняку та покрита червоною охрою.

У Венери Віллендорфської дуже маленькі та товсті ноги, перебільшені розміри грудей та геніталій. Також у різьбленої фігурки незвичайний головний убір або зачіска.

Для чого була створена скульптура та яке вона мала значення для давніх людей, досі не відомо.

[ + – ] Венера Віллендорфська Фото: ScienceAlert

Нове дослідження

Учені з Віденського університету, Австрія, докладно вивчили давню статуетку, що зберігається у Музеї природознавства у Відні. Унаслідок з'ясувалося, що камінь з якого вирізали цю скульптуру, походить з Північної Італії, а деякі дані говорять про те, що подібний камінь навіть можна знайти в Україні. Це говорить про те, що автори цієї статуетки переміщалися по Європі на сотні або тисячі кілометрів.

Раніше цю жіночу фігурку вивчали лише зовні. Але вчені під проводом антрополога Герхарда Вебера провели комп'ютерну томографію її внутрішньої структури. З'ясувалося, що внутрішня структура каменю не є однорідною, а містить різні шари осадових порід із різною щільністю і розміром зерен.

[ + – ] Учені провели комп'ютерну томографію внутрішньої структури Венери Віллендорфської Фото: ScienceAlert

Щоб знайти подібний оолітовий вапняк із такою самою структурою, учені зібрали зразки гірських порід з усієї Європи, від Франції до України. Зрештою з'ясувалося, що найбільше збігаються за структурою камені, які були виявлені в північній Італії. Це означає, що творці цієї статуетки пройшли шлях, якщо йшли не через Альпи, довжиною не менше 730 км.

"Ми вважаємо, що представники граветської культури реагували на зміни клімату та шукали більш сприятливі місця для заселення", — говорить Вебер.

Статуетку могли зробити навіть на території сучасної України

Ще один збіг із каменем з якого була вирізана Венера Віллендорфська вчені виявили в Україні за 1 600 км від місця, де знайшли фігурку. За словами Вебера, це місце походження скульптури є менш імовірним, але відкидати цей варіант не варто.

"Ми поки що маємо лише приблизний час створення цієї статуетки. І поки що теоретичні місця, де її створили. Але ми точно впевнені, що ця фігурка мала дуже важливе значення для творця, якщо її взяли із собою в таку далеку подорож", — говорить Вебер.

Нагадуємо, що вчені змогли відновити вигляд 4 000-річної жінки. Дослідникам вдалося максимально точно відтворити риси обличчя мешканки кам'яного віку.