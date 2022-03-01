Прямо з кам'яного віку. Вчені змогли відновити вигляд 4000-річної жінки (фото)

Археологи передали точну копію жінки, яка бродила лісами зі своєю кочовою групою мисливців-збирачів, включаючи її очі, рот, зуби та ніс.

Під час свого нещодавнього дослідження шведський археолог і художник Оскар Нільссон за допомогою сучасних 3D-технологій зміг реконструювати обличчя 4000-річної жінки з кам'яного віку, пише The Jerusalem Post.

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Рештки стародавньої жінки, знайдені в лісах сучасної північно-східної Швеції, свідчать про те, що вона була невисокого зросту, з низько посадженими очима, зубами, що виступають, асиметричним піднесеним носом і нижньою маскулінною щелепою.

[ + – ] Повний скелет жінки було виявлено 100 років тому

Використовуючи череп і повний скелет жінки, які були виявлені 100 років тому разом зі скелетом семирічного хлопчика в лісах північно-східної Швеції, Нільссон відтворив точну копію жінки, яка, ймовірно, бродила лісами зі своєю кочовою групою мисливців-збирачів. На думку вчених, ці два скелети належать матері та сину. Зріст жінки складав трохи менше 1,5 м, і померла вона, коли їй було 30 років, із невідомих причин.

"ДНК з черепа було недостатньо для визначення таких характеристик як колір очей і шкіри, тому я використав свої знання про той період, у якому жила ця жінка, і з'ясував, що вона, швидше за все, була світлошкірою та мала темне волосся", — розповів Нільсон.

[ + – ] Для того, щоб відтворити обличчя тисячолітньої давності, художник застосував 3D-друковану реконструкцію черепа, що глину зображає лицьові м'язи, і силікон у тон шкіри

Кісткова структура черепа також дала йому уявлення про те, як виглядала жінка, коли ще була жива. Для того, щоб відтворити обличчя тисячолітньої давності, художник застосував 3D-друкарську реконструкцію черепа, глину, що зображає лицьові м'язи, та силікон у тон шкіри.

За останні 20 років Нільсон відтворив близько 100 облич стародавніх людей. А щоб завершити свою останню роботу, йому знадобилося понад 350 годин.

Нагадаємо, що раніше вченим вдалося реконструювати вигляд знаменитої єгипетської мумії зі Швейцарії. Особливо точно дослідники змогли передати її ніс, щоки та навіть губи. Хоча колір шкіри й очей достовірно визначити поки що не вийшло.