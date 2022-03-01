Прямиком из каменного века. Ученые смогли восстановить облик 4000-летней женщины (фото)

Археологи передали точную копию женщины, которая бродила по лесам со своей кочевой группой охотников-собирателей, включая ее глаза, рот, зубы и нос.

В ходе своего недавнего исследования шведский археолог и художник Оскар Нильссон с помощью современных 3D-технологий смог реконструировать лицо 4000-летней женщины из каменного века, пишет The Jerusalem Post.

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Останки древней женщины, найденные в лесах современной северо-восточной Швеции, свидетельствуют о том, что она была невысокого роста, с низко посаженными глазами, выступающими зубами, ассиметричным вздернутым носом и нижней маскулинной челюстью.

[ + – ] Полный скелет женщины был обнаружен 100 лет назад

Используя череп и полный скелет женщины, которые были обнаружены 100 лет назад вместе со скелетом семилетнего мальчика в лесах северо-восточной Швеции, Нильссон воссоздал точную копию женщины, которая, вероятно, бродила по лесам со своей кочевой группой охотников-собирателей. По мнению ученых, эти два скелеты принадлежат матери и сыну. Рост женщины составлял чуть меньше 1,5 м и умерла она, когда ей было 30 лет, по неизвестным причинам.

"ДНК из черепа было недостаточно для определения таких характеристик, как цвет глаз и кожи, поэтому я использовал свои знания о том периоде в котором жила эта женщина, и выяснил, что она, скорее всего, была светлокожей и имела темные волосы", — рассказал Нильссон.

[ + – ] Для того, чтобы воссоздать лицо тысячелетней давности, художник применил 3D-печатную реконструкцию черепа, глину изображающую лицевые мышцы, и силикон в тон кожи

Костная структура черепа также дала ему представление о том, как выглядела женщина, когда еще была жива. Для того, чтобы воссоздать лицо тысячелетней давности, художник применил 3D-печатную реконструкцию черепа, глину изображающую лицевые мышцы, и силикон в тон кожи.

За последние 20 лет Нильссон воссоздал около 100 лиц древних людей. А чтобы завершить свою последнюю работу, ему потребовалось более 350 часов, чтобы.

Напомним, что раннее ученым удалось реконструировать облик знаменитой египетской мумии из Швейцарии. Особо точно исследователи смогли передать ее нос, щеки и даже губы. Хотя цвет кожи и глаз достоверно определить пока не получилось.