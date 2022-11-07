Ошарашило даже археологов. Что особенного в обломках древних кораблей в Анталии

Некоторые находки на дне океана были совсем нетронуты — как и 2000 лет назад.

Related video

Анталия – один из самых интересных регионов Турции. Именно здесь когда-то проживало немало древних цивилизаций. Обычно они преуспевали благодаря торговле морскими путями. Недавние открытия возле турецкой провинции демонстрируют, что здесь очень большое и ценное историческое наследие, — пишет издание Daily Sabah.

Это лето было достаточно удачным для археологов. Только за этот период археологам удалось обнаружить 14 обломков кораблей. Профессор Хакан Ониз из университета Акдениз отметил, что теперь количество кораблекрушений в регионе превышает количество в 350.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Постепенно эти инциденты фиксировали только с 2000 года. В последнее время исследования проводятся на научно-исследовательском судне "Arkeo". Ученые на нем изучают воды в районе Анталии. В экипаж входят лучшие исследователи из разных регионов мира: от США до Польши.

Чтобы искать новые находки и исследовать море, ученые используют новые технологии подводного изображения. Это позволяет сканировать дно на глубине до 250 метров. Такие места недоступны для обычных дайверов. Этим летом удалось обнаружить довольно редкий артефакт.

По словам профессора Ониза, команда обнаружила разбитые корабли XII и VII веков. Бывшие цивилизации загружали на суда амфоры – определенный тип кувшина. В таких перевозили самые разные товары. Тем не менее, довольно часто транспортировали таким образом оливковое масло и вина.

Самое интересное было то, что на двух обломках корабля кирпич и плиты были совершенно невредимыми. Это позволило установить, что на территории Анталии раньше существовали кирпичные мастерские. У них была широкая сеть сбыта. Товары продавали в другие города вокруг Средиземного моря.

Ониз сказал о плитах так:

"Они стояли там точно так же, как носильщики составляли их примерно 2000 лет назад".

Кроме этого, ученые обнаружили еще несколько ценных артефактов. В частности, был найден якорь бронзового века. Это позволило ученым заключить, что здесь были морские поселения уже около пяти тысяч лет назад.

Новые находки помогли археологам лучше понять регион Средиземноморья и предоставили несомненные доказательства того, что здесь проходили важные торговые пути.

Напомним, что ранее Фокус писал о загадочном тоннеле длиной более 1300 и глубиной около 13 метров возле Александрии в Египте. Его обнаружили при раскопках в древнем городе Тапосирис-Магна.

Также Фокус писал о том, что ученые разгадали предназначение древних каменных сфер. Теперь существует теория, что их использовали для того, чтобы играть в древние настольные игры.