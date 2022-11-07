Найстаріша гра у світі. Вчені розгадали призначення давніх кам'яних сфер

Команда з Брістольського університету провела дослідження артефактів, які, можливо, були призначені для ігор понад 4000 років тому.

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Нещодавно вчені зуміли розгадати таємницю кам'яних сфер. Їх знаходили на Криті, Санторіні, Кіпрі та інших грецьких островах. Було кілька теорій походження цього каміння. Але археологи з університету Брістоль вважають, що вони можуть бути ігровими фігурами з найдавніших настільних ігор, — пише SciTechDaily.

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Камені, знайдені у стародавніх поселеннях у Середземному та Егейському морі могли мати різні призначення. Вважали, що їх використали по-різному. Зокрема, вчені говорили про систему підрахунків, лічильників тощо.

Проте команда з Брістольського університету змогла довести, що це каміння використовувалося для настільної гри. Раніше вона з'ясувала, що деякі кластери та колекції сфер відрізняються за розміром.

Нещодавно Костянтиноса Тримміса та Крістіана Ферне з Департаменту антропології та археології Брістольського університету опублікували своє дослідження загальних характеристик 700 каменів віком від 4500 до 3600 років. Їх виявили у місті Акротирі на острові Санторіні. Артефакти належать епосі бронзи. Вони менші за м'ячі для гольфу і мають різні кольори.

[ + – ] Фото: Костянтинос Тримміс Фото: вирус

За допомогою аналізу артефакти розділили на 2 групи: більші та менші. Додатково вченим допомагали знання про кам'яні плити з неглибокими мітками чаш, де мали б розміщуватися сфери. Це дозволило вченим дійти важливого висновку.

Доктор Крістіан Ферне зазначив, що сфери відповідають двом великим кластерам — меншому та більшому. Це дозволяє говорити про те, що їх використовували як лічильники для настільної гри зі сферами. Завдяки цьому версію про систему підрахунку поки що відкинули.

Фото: вирус

Якщо ці сфери дійсно є частиною настільної гри, то це буде один із найдавніших прикладів настільних ігор, наприклад Сенет і Мехене. Вони походять з Єгипту та Леванту.

"Соціальна важливість сфер, про яку свідчить те, як їх було розміщено у певних порожнинах, ще більше підтверджує ідею про те, що сфери були частиною гри, в яку грали для соціальної взаємодії", — зазначив Тримміс.

Фото: вирус

Доктор додав, що тепер вчені можуть поглянути на соціальну взаємодію в Егейському морі епохи бронзи з іншого боку.

Наразі дослідники планують застосовувати подібну методологію до плит. Це повинне допомогти відкрити нові деталі. Зокрема, вчених цікавить чи можливе певне угруповання у слідах чашки. Також вони хочуть поєднати плити разом зі сферами.

Під час дослідження команда сподівається використати методи штучного інтелекту. Він має допомогти визначити правила давньої гри.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про фундамент рідкісної середньовічної церкви, яку нещодавно знайшли на території Польщі.