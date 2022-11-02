Чекали 50 років. У Польщі знайшли фундамент середньовічної церкви

Про це місце згадував у своїх хроніках священик Ян Длугош.

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Нещодавно у Польщі здійснили вагоме археологічне відкриття. Дослідникам вдалося знайти церкву епохи середньовіччя. Її згадував католицький священик Ян Длугош у своїх хроніках, пише видання Science in Poland.

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Фундамент храму було знайдено у місті Славкув. Він розташований у межах Сілезького воєводства на півдні Польщі. Раніше історики тут уже знаходили цінні артефакти часу палеоліту та неоліту.

Костел Іоана Хрестителя був фундований краківським Єпископом Іоаном Мускатою, який жив близько 1250-1320 років. Про храм знали вже на межі XIV століття. Ян Длугош у своїх хроніках писав про заснування костелу, який зіграв роль шпиталю і монастиря теж.

Археолог доктор Яцек Перзак прокоментував знахідку так:

"Це велика радість, ми чекали на це 50 років, тому що ми більш-менш знали, де знаходиться ця церква".

Він також додав, що під час дослідження виявили широку стіну. Її збудували на вапняному розчині. Археологи з цього змогли знайти весь контур церкви. Віряни користувалися храмом до 1455 року.

Тоді наймане військо короля Казимира IV Ягеллона не отримувало платні. Але він вирішив отримувати компенсацію за допомогою погромів. Дорогою додому воїни пограбували та знищили кілька територій.

Челядь спалили. Крім того, знищили і костел у Славкуві. Понад 100 тяглових коней із копалень Олькуш теж були викрадені. Саме такі тварини рухали пристрої, що викачували воду з шахт.

На цьому етапі розпочалися переговори з консерватором пам'яток та землевпорядником. Вони переважно стосуються доступу відвідувачів до території.

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