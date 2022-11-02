Ждали 50 лет. В Польше нашли фундамент средневековой церкви

Об этом месте упоминал в своих хрониках священник Ян Длугош.

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Недавно в Польше совершили веское археологическое открытие. Исследователям удалось обнаружить церковь эпохи средневековья. Ее упоминал католический священник Ян Длугош в своих хрониках, пишет издание Science in Poland.

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Фундамент святыни был найден в городе Славкув. Он расположен в пределах Силезского воеводства на юге Польши. Ранее историки здесь уже находили ценные артефакты времени палеолита и неолита.

Костел Иоанна Крестителя был фундирован краковским Епископом Иоанном Мускатой, жившим около 1250-1320 годах. О храме знали уже на рубеже XIV века. Ян Длугош в своих хрониках писал об основании костела, сыгравшего роль госпиталя и монастыря тоже.

Археолог доктор Яцек Перзак прокомментировал находку следующим образом:

"Это большая радость, мы ждали этого 50 лет, потому что мы более или менее знали, где находится эта церковь".

Он также добавил, что в ходе исследования обнаружили широкую стену. Ее выстроили на известковом растворе. Археологи с помощью этого смогли найти весь контур церкви. Верующие пользовались храмом до 1455 года.

Тогда наемное войско короля Казимира IV Ягеллона не получало жалованья. Но оно решило получать компенсацию с помощью погромов. По дороге домой воины ограбили и уничтожили несколько территорий.

Челядь была сожжена. Кроме того, уничтожили и костел в Славкове. Более 100 тягловых лошадей из рудников Олькуш тоже были похищены. Именно такие животные приводили в движение устройства, выкачивавшие воду из шахт.

На данном этапе начались переговоры с консерватором памятников и землеустроителем. Они в основном касаются доступа посетителей к территории.

Напомним, ранее Фокус писал необычные медицинские процедуры древних цивилизаций. Ученым удалось выяснить, что инки проводили трепанацию черепа.