Виганяли демонів з голови: вчені з'ясували, навіщо інки проводили трепанацію черепа

Жахлива процедура, можливо, була потрібна, щоб зменшити тиск на мозок.

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Група вчених з Канади провела дослідження з медичних процедур інків. Вони з'ясували, що ця цивілізація використовувала трепанацію черепа — хірургічне висвердлювання або вишкрібання невеликого отвору в ньому.

Процедура була потрібна для лікування епілепсії. Такі висновки зробили після дослідження зв'язку між випадками судомного розладу з поширенням трепанованих черепів доколумбової цивілізації Перу, пише Express.co.uk.

Поул Еспіно із Західного університету та його колеги кажуть, що трепанація — це найстаріша хірургічна процедура у світі. Її використовували до ХVI століття нашої ери. Крім того, інколи її практикують і сьогодні.

У давнину це було досить поширеним. Водночас найбільше розвитку цієї практики вклала перуанська культура Південної Америки ще до Колумба. Народи тут відрізнялися чудовими хірургічними навичками.

Чому це було так, невідомо. Проте найдавніший череп пов'язують із культурами паракас у Андах. Вони існували з 700 р. до н. е. до 300 р. н. е. Схожі традиції існували у перуанському нагір'ї. В епоху імперії інків трепанація також збереглася.

Переважно ця хірургічна операція була потрібна через великий рівень захворюваності — від 11 до 40%. Спочатку цивілізації просто вчилися, але потім стали професіоналами у цій справі. Найчастіше трепанація уникала середньої лінії черепа — можливо, щоб мінімізувати пошкодження церебрального сагітального синуса.

Саме ця судина переносить рідину та відходи від мозку. Але дослідники також зазначають, що у доколумбових перуанців могли існувати вірування, що епілептичні напади мають надприродне походження. Можливо, вони вірили, що у такий спосіб випускають демона з голови хворої людини.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що нарешті змогли визначити, чи є Вавилонська вежа реальною.