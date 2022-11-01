Выгоняли демонов из головы: ученые выяснили, зачем инки проводили трепанацию черепа
Ужасная процедура, возможно, нужна была, чтобы уменьшить давление на мозг.
Группа ученых из Канады провела исследования по медицинским процедурам инков. Они выяснили, что эта цивилизация использовала трепанацию черепа – хирургическое высверливание или выскабливание небольшого отверстия в нем.
Процедура требовалась для лечения эпилепсии. Такие выводы сделали после исследования связи между случаями судорожного расстройства с распространенностью трепанированных черепов доколумбовой цивилизации Перу, пишет Express.co.uk.
Поул Эспино из Западного университета и его коллеги говорят, что трепанация – это самая старая хирургическая процедура в мире. Ее использовали вплоть до ХVI века нашей эры. Кроме того, иногда его практикуют и сегодня.
В древности это явление было довольно распространенным. В то же время больше всего в развитие этой практики вложила перуанская культура Южной Америки еще до Колумба. Народы здесь отличались отличными хирургическими навыками.
Почему это было так, неизвестно. Однако самый древний череп связывают с культурами паракас Андских гор. Они существовали с 700 г. до н. э. до 300 г. н. э. Похожие традиции существовали в перуанском нагорье. В эпоху империи инков трепанация тоже сохранилась.
Преимущественно эта хирургическая операция требовалась из-за большого уровня заболеваемости – от 11 до 40%. Поначалу цивилизации просто учились, но потом стали профессионалами в этом деле. В большинстве случаев трепанация избегала средней линии черепа – возможно, чтобы минимизировать повреждение церебрального сагиттального синуса.
Именно этот сосуд переносит жидкость и отходы от мозга. Но исследователи также отмечают, что у доколумбовых перуанцев могли существовать верования, что эпилептические припадки имеют сверхъестественное происхождение. Возможно, они верили, что таким образом выпускают демона из головы больного человека.
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