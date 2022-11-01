Выгоняли демонов из головы: ученые выяснили, зачем инки проводили трепанацию черепа

Ужасная процедура, возможно, нужна была, чтобы уменьшить давление на мозг.

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Группа ученых из Канады провела исследования по медицинским процедурам инков. Они выяснили, что эта цивилизация использовала трепанацию черепа – хирургическое высверливание или выскабливание небольшого отверстия в нем.

Процедура требовалась для лечения эпилепсии. Такие выводы сделали после исследования связи между случаями судорожного расстройства с распространенностью трепанированных черепов доколумбовой цивилизации Перу, пишет Express.co.uk.

Поул Эспино из Западного университета и его коллеги говорят, что трепанация – это самая старая хирургическая процедура в мире. Ее использовали вплоть до ХVI века нашей эры. Кроме того, иногда его практикуют и сегодня.

В древности это явление было довольно распространенным. В то же время больше всего в развитие этой практики вложила перуанская культура Южной Америки еще до Колумба. Народы здесь отличались отличными хирургическими навыками.

Почему это было так, неизвестно. Однако самый древний череп связывают с культурами паракас Андских гор. Они существовали с 700 г. до н. э. до 300 г. н. э. Похожие традиции существовали в перуанском нагорье. В эпоху империи инков трепанация тоже сохранилась.

Преимущественно эта хирургическая операция требовалась из-за большого уровня заболеваемости – от 11 до 40%. Поначалу цивилизации просто учились, но потом стали профессионалами в этом деле. В большинстве случаев трепанация избегала средней линии черепа – возможно, чтобы минимизировать повреждение церебрального сагиттального синуса.

Именно этот сосуд переносит жидкость и отходы от мозга. Но исследователи также отмечают, что у доколумбовых перуанцев могли существовать верования, что эпилептические припадки имеют сверхъестественное происхождение. Возможно, они верили, что таким образом выпускают демона из головы больного человека.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что наконец-то смогли определить, является ли Вавилонская башня реальной.