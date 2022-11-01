Міф чи реальність. Археологи знайшли важливу підказку про Вавилонську вежу

Цегла з підписом короля Навуходоносора проливає світло на події з Біблії.

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У багатьох дослідників Вавилонська вежа викликала безліч питань. Найбільшою загадкою було те, чи справжня вона. Але в Біблії сказано, що її збудували в Шинарі після великого потопу. Це місце розташоване на місці сучасного Іраку.

Враховуючи нестабільність регіону, вести дослідження в ньому досить непросто. Втім, час від часу розкопки там поновлювалися. І під час однієї з таких розкопок археологи натрапили на ймовірну частину цієї легендарної вежі, пише видання Express.co.uk.

Йдеться про незвичайну цеглу. Його досліджував доктор Ірвінг Фінкель із Британського музею. Вважається, що саме цю цеглу замовив король Навуходоносор II. Можливо саме він був відповідальним за будівництво Вавилонської вежі.

У 586 р. до н. е. він захопив місто Єрусалим. Там він обрав найвищих кваліфікованих робітників, яких відвіз до Вавилону, щоб будувати вежу. Всі ці незвичайні матеріали досліджували у документальному фільмі Смітсонівського каналу "Секрети розкрито: Вавилонська вежа".

За словами доктора Фінкеля, у Біблії є деякі розділи, які взяли із власних записів юдеїв. Водночас деякі оповідання, ймовірно, стосуються Вавилону. Останні були досить захопливими та дивовижними.

У документальному фільмі також сказали, що історія має переконливу підказку про те, що єврейські раби були свідками будівництва вежі. Вони просто були полоненими в цей час. Крім того, там зазначили, що цегла має всі ознаки будівельного матеріалу того часу. Адже в ньому є давня смола, розчин та бітум, що згадуються в біблійній історії.

На ребрі цегли малими літерами написано ім'я короля Навуходоносора. Це своєрідна печатка схвалення, що вказує на особисте замовлення потрібної будівлі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про незвичайні процедури цивілізації Наска. З'ясували, що під час ритуалів могли використовувати наркотичні речовини.