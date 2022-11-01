Миф или реальность. Археологи нашли важную подсказку о Вавилонской башне

Кирпич з подписью короля Навуходоносора проливает свет на события из Библии.

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У многих исследователей Вавилонская башня вызвала множество вопросов. Самой большой загадкой было то, настоящая ли она. Но в Библии сказано, что ее построили в Шинаре после большого потопа. Это место расположено на месте современного Ирака.

Учитывая нестабильность региона вести исследования в нем достаточно непросто. Впрочем, время от времени раскопки там возобновлялись. И во время одной из таких раскопок археологи наткнулись на вероятную часть этой легендарной башни, — пишет издание Express.co.uk.

Речь идет о необычном кирпиче. Его исследовал доктор Ирвинг Финкель из Британского музея. Считается, что именно этот кирпич заказал король Навуходоносор II. Возможно, именно он был ответственным за строительство Вавилонской башни.

В 586 г. до н. он захватил город Иерусалим. Там он выбрал самых высококвалифицированных рабочих, которых отвез в Вавилон, чтобы строить башню. Все эти необычные материалы исследовали в документальном фильме Смитсоновского канала "Секреты раскрыты: Вавилонская башня".

По словам доктора Финкеля, в Библии есть некоторые разделы, которые взяли из собственных записей иудеев. В то же время некоторые рассказы вероятно касаются Вавилона. Последние были довольно увлекательными и впечатляющими.

В документальном фильме также сказали, что у истории есть убедительная подсказка о том, что еврейские рабы были свидетелями строительства башни. Они просто были пленными в это время. Кроме того, там отметили, что кирпич обладает всеми признаками строительного материала того времени. Ведь в нем есть древняя смола, раствор и битум, упоминаемые в библейской истории.

На ребре кирпича строчными буквами написано имя короля Навуходоносора. Это своеобразная печать одобрения, указывающая на личный заказ нужного здания.

Напомним, ранее Фокус писал о необычных процедурах цивилизации Наски. Выяснили, что во время ритуалов они могли использовать накротические вещества.