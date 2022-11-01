Необычная процедура. Почему ребенка Наска накачали психоделиками перед жертвоприношением

Ученые говорят, что употребление стимуляторов для лечения и ритуалов было весьма распространенным.

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Недавно ученые провели анализ черепа мумии древнего ребенка. Его принесли в жертву тысячи лет назад во время древнего ритуала.

Во время этого ритуала отрезали голову и превращали ее в трофей. Однако один волос из черепа демонстрирует, что ребенок употреблял психоделическое вещество, — пишет Science Alert.

Его голову связывают с обществом Наска. Утверждаются, что оно существовало в доиспанскую эру – от 3500 до нашей эры вплоть до 476 года нашей эры. Сохранившийся череп был одним из 22 человеческих останков, найденных у южного побережья Перу.

Раскопки производились в рамках исследования, начатого в 1982 году. Ученые говорят, что ребенок потреблял психоактивный кактус перед смертью. Это было своеобразной частью церемонии. Возраст и пол ребенка – неизвестны. Впрочем, это первый случай употребления кактуса в Сан-Педро (Echinopsis pachanoi) человеком на перуанском побережье.

Кактус известен своими галлюциногенными свойствами. Долгое время коренные цивилизации использовали его для лечения. Иногда – для проведения ритуалов. Данная находка также указывает на то, что некоторым жертвам давали стимуляторы перед смертью.

В ходе исследования принимали анализы из 4 трофейных черепов и 18 мумий. Выяснили, что кактус был не единственным психоактивным веществом. Некоторые употребляли листья коки. Оно является достаточно известным источником психоактивного вещества кокаин. В ходе эксперимента также нашли следы Banisteriopsis caapi, основного соединения в аяусаке. Это галлюциногенный напиток, содержащий гармин и гармалин. Эти два соединения используют в современных антидепрессантах.

Также ученые пытались отследить следы происхождения веществ. В частности, они говорят, что листья коки не культивировали на южном побережье Перу, поэтому их везли с севера или из региона Амазонки. Исследователи заключили, что наркотики употребляли от 100 года до нашей эры вплоть до 450 года нашей эры.

Ранее уже проводили схожие исследования. Одно из таких принадлежало Райнеру Бруссману, профессору этнобиологии Института ботаники Государственного университета Илии в Тбилиси, Грузия. Он изучал также торговые пути растений в этой части мира. Тогда он выяснил, что они использовались только в лечебных или церемониальных целях.

Ведущий автор последнего исследования Дагмара Соча отмечала, что до сих пор есть вопросы распространения потребления этих растений в культуре Наска.

Также в местах захоронения команда нашла разнообразные вещи, среди которых были текстиль, керамика и разнообразные инструменты.

Напомним, ранее Фокус писал о новых подробностях смерти неандертальцев. Ученые предполагают, что это произошло из-за возгорания сексом.

Также Фокус писал об обнаружении ценных сокровищ викингов в Стокгольме.