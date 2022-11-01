Незвичайна процедура. Чому дитину Наска накачали психоделіками перед жертвопринесенням

Вчені кажуть, що вживання стимуляторів для лікування та ритуалів було дуже поширеним.

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Нещодавно вчені провели аналіз черепа мумії стародавньої дитини. Її принесли у жертву тисячі років тому під час стародавнього ритуалу.

Під час цього ритуалу відрізали голову та перетворювали її на трофей. Однак одна волосина з черепа демонструє, що дитина вживала психоделічну речовину, пише Science Alert.

Її голову пов'язують із суспільством Наска. Стверджуються, що воно існувало у доіспанську епоху – від 3500 до нашої ери до 476 року нашої ери. Череп, що зберігся, був одним з 22 людських решток, знайдених біля південного узбережжя Перу.

Розкопки проводилися у межах дослідження, розпочатого у 1982 році. Вчені кажуть, що дитина споживала психоактивний кактус перед смертю. Це було своєрідною частиною церемонії. Вік та стать дитини – невідомі. Втім, це перший випадок вживання кактуса у Сан-Педро (Echinopsis pachanoi) людиною на перуанському узбережжі.

Кактус відомий своїми галюциногенними властивостями. Довгий час корінні цивілізації використовували його на лікування. Іноді – для проведення ритуалів. Ця знахідка також свідчить про те, що деяким жертвам давали стимулятори перед смертю.

Під час дослідження приймали аналізи з 4 трофейних черепів та 18 мумій. З'ясували, що кактус був не єдиною психоактивною речовиною. Деякі вживали листя коки. Воно є досить відомим джерелом психоактивної речовини кокаїну. Під час експерименту також знайшли сліди Banisteriopsis caapi, основної сполуки аяваски. Це галюциногенний напій, що містить гармін та гармалін. Ці дві сполуки використовують у сучасних антидепресантах.

Також вчені намагалися відстежити сліди походження речовин. Зокрема, вони кажуть, що листя коки не культивували на південному узбережжі Перу, тому їх везли з півночі чи з регіону Амазонки. Дослідники зробили висновок, що наркотики вживали від 100 року до нашої ери аж до 450 року нашої ери.

Раніше вже проводили схожі дослідження. Одне з таких належало Райнер Бруссман, професору етнобіології Інституту ботаніки Державного університету Іллі в Тбілісі, Грузія. Він вивчав також торгові шляхи рослин у цій частині світу. Тоді він з'ясував, що вони використовувалися лише з лікувальною чи церемоніальною метою.

Провідна авторка останнього дослідження Дагмара Соча зазначала, що досі є питання поширення споживання цих рослин у культурі Наска.

Також у місцях поховання команда знайшла різноманітні речі, серед яких були текстиль, кераміка та різноманітні інструменти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про нові подробиці смерті неандертальців. Вчені припускають, що це сталося через секс.

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