Самая старая игра в мире. Ученые разгадали назначение древних каменных сфер

Команда из Бристолького университета провела исследования артефактов, которые возможно были предназначены для игр более 4000 лет назад.

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Недавно ученые смогли разгадать тайну каменных сфер. Их находили на Крите, Санторини, Кипре и других греческих островах. Было несколько теорий происхождения этих камней. Но археологи из Бристольского университета считают, что они могут быть игровыми фигурами из древнейших настольных игр, — пишет SciTechDaily.

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Камни, найденные в древних поселениях в Средиземном и Эгейском море могли иметь разные назначения. Считали, что их использовали по-разному. В частности, ученые говорили о системе подсчетов, счетчиках и т.д.

Однако команда из Бристольского университета смогла доказать, что эти камни использовались для настольной игры. Ранее она выяснила, что некоторые кластеры и коллекции сфер отличаются по размеру.

Недавно Константиноса Триммиса и Кристиана Ферне из Департамента антропологии и археологии Бристольского университета опубликовали свое исследование общих характеристик 700 камней в возрасте от 4500 до 3600 лет. Их обнаружили в городе Акротири на острове Санторини. Артефакты принадлежат эпохе бронзы. Они меньше мячей для гольфа и имеют разные цвета.

[ + – ] Фото: Константинос Триммис Фото: Sci Tech Daily

Посредством анализа артефакты разделили на 2 группы: большие и меньшие. Дополнительно ученым помогали знания о каменных плитах с неглубокими метками чаш, где должны были бы размещаться сферы. Это позволило ученым прийти к важному выводу.

Доктор Кристиан Ферне отметил, что сферы соответствуют двум крупным кластерам – меньшему и большему. Это позволяет говорить о том, что их использовали в качестве счетчиков для настольной игры со сферами. Благодаря этому версию о системе подсчета пока отвергли.

Фото: Sci Tech Daily

Если эти сферы действительно являются частью настольной игры, то это будет один из самых древних примеров настольных игр, например, как Сенет и Мехене. Они происходят из Египта и Леванта.

"Социальная важность сфер, о которой свидетельствует то, как они были размещены в определенных полостях, еще больше подтверждает идею о том, что сферы были частью игры, в которую играли для социального взаимодействия", — отметил Триммис.

Фото: Sci Tech Daily

Доктор добавил, что теперь ученые могут взглянуть на социальное взаимодействие в Эгейском море эпохи бронзы с другой стороны.

Теперь исследователи планируют применять подобную методологию к плитам. Это должно помочь открыть новые детали. В частности, ученых интересует возможна ли определенная группировка в следах чашки. Также они хотят увязать плиты вместе со сферами.

В ходе исследования команда надеется использовать методы искусственного интеллекта. Он должен помочь определить правила древней игры.

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