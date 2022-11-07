Приголомшило навіть археологів. Що особливого в уламках стародавніх кораблів в Анталії

Деякі знахідки на дні океану були незаймані — як і 2000 років тому.

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Анталія — один із найцікавіших регіонів Туреччини. Саме тут колись мешкало чимало давніх цивілізацій. Зазвичай вони процвітали завдяки торгівлі морськими шляхами. Нещодавні відкриття біля турецької провінції демонструють, що тут дуже велика і цінна історична спадщина, пише видання Daily Sabah.

Це літо було досить вдалим для археологів. Лише за цей період археологам вдалося виявити 14 уламків кораблів. Професор Хакан Оніз з університету Акденіз зазначив, що тепер кількість аварій кораблів у регіоні перевищує у 350 разів.

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Поступово ці інциденти фіксували лише з 2000 року. Останнім часом дослідження проводяться на науково-дослідному судні "Arkeo". Вчені на ньому вивчають води у районі Анталії. До екіпажу входять найкращі дослідники з різних регіонів світу: від США до Польщі.

Щоб шукати нові знахідки та дослідити море, вчені використовують нові технології підводного зображення. Це дає змогу сканувати дно на глибині до 250 метрів. Такі місця недоступні для звичайних дайверів. Цього літа вдалося виявити досить рідкісний артефакт.

За словами професора Оніза, команда виявила розбиті кораблі XII та VII століть. Колишні цивілізації завантажували на судна амфори — певний тип глека. У таких перевозили різні товари. Проте досить часто транспортували й такий спосіб оливкову олію та вина.

Найцікавіше було те, що на двох уламках корабля цегла та плити були абсолютно неушкодженими. Це дозволило встановити, що на території Анталії раніше існували цегляні майстерні. Вони мали широку мережу збуту. Товари продавали до інших міст навколо Середземного моря.

Він сказав про плити так:

"Вони стояли там точно так, як носії складали їх приблизно 2000 років тому".

Окрім цього, вчені виявили ще кілька цінних артефактів. Зокрема, було знайдено якір бронзового віку. Це дозволило вченим зробити висновок, що тут були морські поселення вже близько п'яти тисяч років тому.

Нові знахідки допомогли археологам краще зрозуміти регіон Середземномор'я та надали безперечні докази того, що тут проходили важливі торгові шляхи.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про загадковий тунель довжиною понад 1300 та глибиною близько 13 метрів біля Олександрії в Єгипті. Його виявили під час розкопок у стародавньому місті Тапосіріс-Магна.

Також Фокус писав, що вчені розгадали призначення древніх кам'яних сфер. Тепер існує теорія, що їх використовували для того, щоб грати в давні настільні ігри.