На расческе от вшей. Ученые обнаружили самое древнее письменное послание

Находка подтверждает, что даже раньше люди имели современные проблемы.

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Лахиш – это ханаанский город-государство. Он был вторым по значению в царстве Иуды. Именно там несколько лет назад нашли расческу. Ученые считают, что на ней содержится самое старое известное предложение, написанное древнейшим алфавитом, — пишет Daily Mail.

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По словам ученых, надпись на роскошном предмете говорит: "Пусть этот гребень искоренит вшей из волос и бороды". Это бесспорное свидетельство того, что в течение своего существования даже самые богатые люди страдали от различных проблем, которые сегодня лечат с помощью спреев, современных лекарств и яда.

Хотя расческу обнаружили в 2017 году, гравюры заметили только в прошлом году. Находка имеет размер 3,5 см на 2,5 см. Посредством анализа подтвердили, что на гребенке ханаанское письмо. Этот алфавит был изобретен примерно 3800 лет назад. Определить точный возраст не удалось – радиоуглеводное датирование было напрасным. Пока что ученые относят его к 1700 г. до н.

Расческа сейчас в изношенном состоянии. Она потеряла зубцы, но остатки указывают, что когда-то на ней было 6 широких зубцов для расчесывания. Также было 14 узких зубцов с другой стороны – их использовали для удаления вшей и гнид. Назначение подтвердили микроскопические исследования – на ней идентифицировали крепкие наружные мембраны вшей длиной 0,5 мм.

Фото: Daily Mail

В древности гребешки изготовляли из разных материалов. Обычно использовали слоновую кость, обычную кость и деревья. Дороже всего было делать гребешки из слоновой кости. Именно поэтому они обычно являлись предметами роскоши. Кроме того, в то время в Ханаане слонов не было.

Первые системы письменности возникли в Египте и Месопотамии. Это произошло около 3200 г. до н. Кроме того, системы не имели алфавитов, а делились на сотни знаков для обозначения слов или слогов. Осваивать их нужно было годами. Древнейший алфавит возник в 1800 годах до нашей эры.

Кристофер Роллстон, профессор северо-западных семитских языков Университета Джорджа Вашингтона в США, отметил, что эти люди знали египетскую систему письма. Ранняя система известна как занаанская использовалась сотни лет. Ее стандартизировали финикийцы в древнем Ливане. Затем она стала фундаментом для древнегреческого, латинского и большинства современных языков Европы.

Ранее Фокус писал о 2000-летнем корабле, найденном у хорватского побережья. Ранее на том же месте находили монеты императоры Константина I.