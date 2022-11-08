Таємниці хорватського моря. Археологи знайшли 2000-річний римський корабель

Команда археологів продовжувала пошуки ще з 2021 після знахідок монет імператора Костянтина на дні.

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Міжнародний центр підводної археології разом із Німецьким археологічним інститутом змогли зробити нове відкриття. У водах моря Сукошан біля узбережжя Хорватії дослідники виявили збережений корабель віком 2000 років — пише Heritage Daily.

У дослідження брала участь команда із багатьох країн світу. Корабель знайшли неподалік узбережжя. Пошуки судна тривали тривалий час. Археологи й досі мали лише припущення місця локації судна. Вперше теорії про те, де розташовується затонулий корабель з'явилися у 2021 році.

Саме тоді підводні археологи знайшли різноманітні уламки дерева. Також виявили монети часів імператора Костянтина. Після цього роботи продовжили. Згодом вченим вдалося ідентифікувати корпус корабля завдовжки 9 метрів. Його заховало під шарами піску неподалік римського порту Барбір.

Вважається, що цей порт був головним центром торгівлі за часів Римської імперії. Це неодноразово доводили різні дослідження та аерофотозйомки затонулих суден. Також проводились інші дослідження.

Виявлений корабель був у відносно незайманому стані. Однак є незначні пошкодження корабельних черв'яків. Археологи припустили, що його вік – 2000 років. Корабель мали побудувати десь у І-ІІ ст. н. е. Тоді Барбір тільки-но починали забудовувати.

Наразі зразки корпусу відправили до Франції. Там проходитиме подальший аналіз. Зокрема, вчені прагнуть дізнатися точну дату та походження будівельних матеріалів. Поки що частини судна зберігатимуться в особливому місці під покривом піску, геотекстилю та каменю.

Однак ненадовго — команда планує повернутися у 2023 році, щоб отримати решту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення уламків стародавніх суден у водах Анталії. Вчені з'ясували, що деякі з них були в змозі, як і 2000 років тому.