На гребінці від вошей. Учені виявили найдавніше письмове послання

Знахідка підтверджує, що раніше люди мали сучасні проблеми.

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Лахіш — це ханаанське місто-держава. Воно було другим за значенням у царстві Юди. Саме там кілька років тому знайшли гребінець. Учені вважають, що на ній міститься найстаріше відоме речення, написана найдавнішим алфавітом, пише Daily Mail.

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За словами вчених, напис на розкішному предметі каже: "Нехай цей гребінь викорінить вошей із волосся та бороди". Це безперечне свідчення того, що протягом свого існування навіть найбагатші люди страждали від різних проблем, які сьогодні лікують за допомогою спреїв, сучасних ліків і отрути.

Хоча гребінець виявили у 2017 році, гравюри помітили лише торік. Знахідка має розмір 3,5 см на 2,5 см. За допомогою аналізу підтвердили, що на гребінці ханаанське письмо. Цей алфавіт був винайдений приблизно 3800 років тому. Визначити точний вік не вдалося — радіовуглеводне датування було марним. Поки що вчені відносять його до 1700 до н.е.

Гребінець зараз у зношеному стані. Він втратив зубці, але залишки вказують, що колись на ньому було шість широких зубців для розчісування. Також було 14 вузьких зубців із іншого боку — їх використовували для видалення вошей і гнид. Призначення підтвердили мікроскопічні дослідження — ідентифікували міцні зовнішні мембрани вошей довжиною 0,5 мм.

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У давнину гребінці виготовляли з різних матеріалів. Зазвичай використовували слонову кістку, звичайну кістку й дерево. Найдорожче було робити гребінці зі слонової кістки. Саме тому вони були предметами розкоші. Крім того, на той час у Ханаані слонів не було.

Перші системи писемності виникли в Єгипті та Месопотамії. Це сталося близько 3200 до н.е. Крім того, системи не мали алфавітів, а ділилися на сотні знаків для позначення слів чи складів. Освоювати їх треба було роками. Найдавніший алфавіт виник у 1800 роках до нашої ери.

Крістофер Роллстон, професор північно-західних семітських мов Університету Джорджа Вашингтона в США, зазначив, що ці люди знали єгипетську систему письма. Рання система, відома як ханаанська, використовувалася сотні років. Її стандартизували фінікійці в стародавньому Лівані. Потім вона стала фундаментом для давньогрецької, латинської та більшості сучасних мов Європи.

Раніше Фокус писав про 2000-річний корабель, знайдений біля хорватського узбережжя. Раніше на тому самому місці знаходили монети імператори Костянтина I.