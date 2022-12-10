Корабель "Ендюранс" та маски ацтеків: топ 10 археологічних відкриттів 2022 року (фото)

Античні бронзові статуї, портрети птолемеївського періоду та найстаріший барельєф. Які знахідки цього року були найгучнішими

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2022 рік був багатим на археологічні знахідки. Зокрема вчених здивувала неймовірна колекція бронзових статуй, знайдених у термальних водах, та коштовне намисто — прикраса, що є найважливішою археологічною знахідкою в Англії з часів відкриття знаменитого поховання Саттон Гу у 1939 році. Окрім цього, археологи виявили затонулий корабель справжнього дослідника Антарктики попри те, що морський лід перешкоджав пошукам. Найпопулярнішими знахідками вирішило поділитись HeritageDaily.

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Колекція бронзових статуй

У термальних ваннах в Тоскані, на пагорбі міста Сан-Кашано-Дей-Баньї, цього року виявлено десятки бронзових статуй давньоримських часів. За словами археологів, таке відкриття надзвичайно рідкісне.

Науковці припускають, що гарний стан артефактів, яким 2300 років, зумовлений гарячою водою з термальних джерел. Ймовірно, статуї слугували прикрасою святилища.

Загалом, команді археологів вдалося знайти 24 великі статуї та кілька маленьких. Потім їх доставили до реставраційної лабораторії в Гроссето.

[ + – ] Команді археологів вдалося знайти 24 великі статуї та кілька маленьких Фото: Jacopo Tabolli/Universita per Stranieri di Siena

Корабель легендарного дослідника Антарктики

У березні дослідники виявили уламки експедиційного судна Ернста Шеклтона "Ендюранс", який напрочуд добре зберігся. Відкриття відбулося через 100 років після смерті дослідника.

Стан корабля здивував вчених, як зазначив полярний географ Джон Ширс, керівник експедиції "Ендюранс 2022". Пошуки судна сильно ускладнив морський лід, який блокував рух, та те, що було вкрай складно знайти потрібне місце, оскільки лід переніс корабель на велику відстань.

Сама катастрофа відбулася через невдало вибраний час початку експедиції 1914 року, оскільки вже в жовтні того року крига скувала судно. Через це у корпусі судна утворилися пробоїни, а вже в наступному році корабель затонув.

Найцікавішим є те, що усі члени експедиції змогли вижити.

[ + – ] Стан корабля здивував вчених Фото: Falklands Maritime Heritage Trust

Рука з Ірулегі

На півночі Ірландії, в ході розкопок поблизу замку Ірулегі, археологи виявили плоску бронзову руку, покриту гравіюванням з десятками різних символів. Хоча цей артефакт виявили ще минулого року, проте вчені лиш нещодавно зрозуміли, наскільки цінною є ця знахідка.

Після вивчення артефакту, науковці дійшли висновку, що символи є прикладом протобаскської мови. Раніше вважалося, що племена васконів не мали власної писемності, оскільки не було жодних доказів протилежного.

На руці написано 4 слова, які складаються з 40 символів, проте вчені змогли ідентифікувати тільки одне — sorioneku, яке є попередником бакського слова zorioneko і означає "удача".

[ + – ] Символи є прикладом протобаскської мови Фото: Nafarroako Gobernua – CC BY-SA 3.0

Розкопки в Темпло Майор

На розкопках Темпло Майор, центру храмового комплексу ацтеків в Мехіко вже кілька років ведуться розкопки, які приносять щораз цікавіші знахідки.

Цей комплекс розбудовувався близько 200 років, аж поки його не зруйнували іспанці у 1521 році. Він складався з двох храмів, п’яти платформ та допоміжних будівель.

Недавно археологи з Національного інституту антропологічної історії знайшли біля храму чергові артефакти, які приносили в жертву богам. Серед знайдених речей є маски, головні убори, скіпетри, пекторалі, дротики, статуетки, сережки, глеки, численні дерев’яні вироби та безліч інших предметів.

Також виявлено й ботанічні залишки, такі як квіти, рештки тварин, керамічні вироби тощо. Окрім цього, приносили богам й дари з моря.

[ + – ] Археологи з Національного інституту антропологічної історії знайшли біля храму чергові артефакти Фото: Mirsa Orozco – INAH

Таємниці Венери Віллендорфської

Венера Віллендорфська — невелика статуетка з оолітового вапняку, яка зображає жінку у незвичному головному уборі. Створення фігурки приписують представникам граветської культури й за оцінками, статуетці не менше 30 тисяч років.

Раніше цю фігурку вивчали лише ззовні, проте науковці, під проводом Герхарда Вебера, австрійського антрополога, провели комп’ютерну томографію внутрішньої структури.

Внаслідок нового дослідження, вчені з’ясували, що камінь, з якого вирізано статуетку, походить з Північної Італії. Саму статуетку знайшов археолог Йозеф Сомбаті в Австрії, ще в 1908 році.

[ + – ] Створення фігурки приписують представникам граветської культури Фото: Shutterstock

Найстаріший барельєф у світі

Цікавий барельєф вчені виявили на південному сході Туреччини, в районі Урфи. Він належить до епохи неоліту, й вважають, що йому близько 11 тисяч років.

Барельєф завширшки близько 0,9 метра і близько 3,7 метра завдовжки. На ньому зображено двох чоловіків, один з яких тримає в руках свої геніталії, а також звірів.

Вчені не змогли розгадати, що саме хотів показати автор барельєфа, проте згідно зі словами Ейлеми Оздогана, зі Стамбульського університету, археологи можуть виявити інші малюнки, які доповнять "розповідь", оскільки розкопки все ще тривають.

[ + – ] Вчені не змогли розгадати, що саме хотів показати автор барельєфу Фото: Antiquity

Портрети стародавнього царства

Археологи продовжують розкопки в єгипетському місті Фаюм та знаходити неймовірні артефакти давніх цивілізацій. Пошуки ведуться на об'єкті Гарза з 2016 року. Саме тут в кінці останнього сезону виявили велику поховальну споруду, в якій і знайшли артефакти. Серед них знайшли фаюмські портрети.

Ці портрети — різновид натуралістичного живописного портрета на дерев'яних дошках, прикріплених до мумій найвищого класу з римського Єгипту. Вони належать до традиції живопису на дереві, одного з найшанованіших в Античності.

Це вперше впродовж тривалого часу виявлено артефакти такого типу, востаннє портрети цього періоду знаходили ще 1910-х роках.

[ + – ] Ці портрети — різновид натуралістичного живописного портрета на дерев'яних дошках, прикріплених до мумій найвищого класу з римського Єгипту Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Гребінь з найдавнішим надписом

В місті Лахіш, яке колись було другим за значенням у царстві Юди, виявили гребінь з найстарішим відомим реченням.

Хоча гребінець виявили у 2017 році, гравіювання помітили лише минулого року. Знахідка має розмір 3,5 см на 2,5 см. Після аналізу, вчені підтвердили, що на гребінці ханаанське письмо. Цей алфавіт винайшли приблизно 3800 років тому.

Надпис на кістяному гребені каже: "Нехай цей гребінь викорінить вошей із волосся та бороди". Він втратив зубці, але залишки вказують, що колись на ньому було шість широких зубців для розчісування. Також 14 вузьких зубців з іншого боку — їх використовували для видалення вошей.

[ + – ] Надпис на гребені каже: "Нехай цей гребінь викорінить вошей із волосся та бороди" Фото: IAA

Справжня мрія археологів

Команда археологів Лондонського музею зробила дивовижну знахідку, відкривши місце поховання англосаксонської жінки сьомого століття. Незвичайна кількість скарбів, як для ранньохристиянського поховання, дозволяє припустити, що воно належало людині, яка займала дуже високе положення.

Велика кількість релігійної символіки свідчить про те, що вона була шанованою християнською лідеркою, кидаючи виклик попереднім припущенням, що такі посади тоді — близько 630-670 рр. н.е. — займали майже тільки чоловіки.

Намисто, з яким її поховали, є найвишуканішим та найдорожчим, знайденим у Великобританії. Воно складається з 30 золотих і срібних деталей, а також напівкоштовного каміння. Прямокутна підвіска з мотивом хреста утворює центральну частину намиста та інкрустована червоними гранатами в золоті.

Величезне багатство та історичне значення дають підстави деяким експертам стверджувати, що прикраса є найважливішою археологічною знахідкою в Англії з часів відкриття знаменитого поховання Саттон Гу у 1939 році.

[ + – ] Намисто, з яким її поховали, є найвишуканішим та найдорожчим, знайденим у Великобританії Фото: RPS

Втрачені індійські храми

В лісовому заповіднику Бандхавгарх дослідники з археологічної служби Індії (ASI) виявили храми, буддистські споруди та печери, розташованому в районі Умарія штату Мадг'я -Прадеш, Індія.

Вчені завершили перший з трьох етапів розкопок на хребті Тала в травні-червні 2022 року. Під час наступних етапів будуть досліджені хребти Хітоулі та Магадхі.

Найбільшу цінність для науки становлять 24 написи, які датуються 2-5 століттями нашої ери, деякі з них згадують імена Павати, Веджабхаради та Сепатанаайрікаа. Написи також називають важливих царів, таких як Махараджа Шрі Бгімсена, Махараджа Потасірі та Махараджа Бхаттадева.

[ + – ] Вчені завершили перший з трьох етапів розкопок на хребті Тала в травні-червні 2022 року Фото: Archaeological Survey of India

Раніше Фокус писав про надзвичайні знахідки, виявлені в уламках стародавніх кораблів в Анталії. Вони приголомшили навіть самих археологів.