Морські зірки та скелет ягуара. Археологи знайшли приголомшливе підношення ацтеків богу війни

Як зазначають учені, ацтеки вірили, що створення світу пов'язане з морем, тому вони сприймали морські організми як реліквії.

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У ході свого недавнього дослідження вчені виявили в головному храмі ацтеків Темпло Майор (або піраміда Уїцилопочтлі) дивовижні артефакти, пише News Artnet.

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У ході розкопок археологи розкопали 500-річний підношення ацтеків, наповнене більш ніж 160 морськими зірками та скелетом ягуара зі списом у пазурах.

Зведений у 1300-х роках Темпло Майор заввишки 27 м був місцем проведення важливих ацтекських ритуалів і церемоній. Виявлені знахідки відкрили в секції храму Куаухсікалько. Це дозволяє припустити, що їх помістили туди близько 1500 р. н.е. — періоду часу, відзначеного переходом між правліннями ацтекських правителів Ахуїцотля і Монтесуми Шокойоцина.

Хоча морських зірок знаходили на цьому місці й раніше, недавня знахідка є найбільшою колекцією, яку виявили на сьогодні.

Провідний автор розкопок Мігель Баес Перес пояснив, що ацтеки часто привозили морських мешканців за сотні кілометрів як підношення богам. Важливо, що багато народів Мезоамерики вірили, що створення світу пов'язані з морем, через що вони сприймали морські організми як реліквії.

На думку експертів, колекція предметів, яка також включає кістки тварин, рештки комах і шматочки коралів, була принесена в жертву Уїцилопочтлі, ацтекському богові війни та сонця, і ця теорія пояснює наявність ягуара зі списом.

Учені сподіваються, що додаткові дослідження знахідок дозволять дізнатися про їхнє значення набагато більше. Як зазначили експерти, морська зірка й інші предмети залишаться в Темпло Майорі доти, доки археологи не зможуть знайти спосіб перемістити їх так, щоб зберегти форму підношення, після чого вони будуть доставлені в лабораторію для подальшого вивчення.

Нагадаємо, що в січні цього року в одній із гробниць мексиканського міста Теотіуакан археологи розкопали багату скарбницю ацтеків. Знайдені артефакти містять зуби крокодила, кристали у формі очей, горщики, скульптури ягуарів і навіть букети квітів.