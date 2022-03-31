Морские звезды и скелет ягуара. Археологи нашли потрясающее подношение ацтеков богу войны

Как отмечают ученые, ацтеки верили, что создание мира связано с морем, поэтому они воспринимали морские организмы как реликвии.

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В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили в главном храме ацтеков Темпло Майор (или пирамида Уицилопочтли) удивительные артефакты, пишет News Artnet.

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В ходе раскопок археологи раскопали 500-летнее подношение ацтеков, наполненное более чем 160 морскими звездами и скелетом ягуара с копьем в когтях.

Возведенный в 1300-х годах Темпло Майор высотой 27 м был местом проведения важных ацтекских ритуалов и церемоний. Обнаруженные находки открыли в секции храма Куаухсикалько. Это позволяет предположить, что они были помещены туда около 1500 г. н.э. — период времени, отмеченный переходом между правлениями ацтекских правителей Ахуицотля и Монтесумы Шокойоцина.

Хотя морские звезды находили на этом месте и раньше, недавняя находка является самой большой коллекцией, обнаруженной на сегодня.

Ведущий автор раскопок Мигель Баэс Перес объяснил, что ацтеки часто привозили морских обитателей за сотни километров в качестве подношения богам. Важно отметить, что большое количество народов Мезоамерики верило, что создание мира связано с морем, из-за чего они воспринимали морские организмы как реликвии.

По мнению экспертов, коллекция предметов, которая также включает кости животных, останки насекомых и кусочки кораллов, была принесена в жертву Уицилопочтли, ацтекскому богу войны и солнца, и эта теория объясняет наличие ягуара с копьем.

Ученые надеются, что дополнительные исследования находок позволят узнать об их значении намного больше. Как отметили эксперты, морская звезда и другие предметы останутся в Темпло Майор до тех пор, пока археологи не смогут найти способ переместить их таким образом, чтобы сохранить форму подношения, после чего они будут доставлены в лабораторию для дальнейшего изучения.

Напомним, что в январе этого года в одной из гробниц мексиканского города Теотиуакан археологи раскопали богатую сокровищницу ацтеков. Найденные артефакты включают зубы крокодила, кристаллы в форме глаз, горшки, скульптуры ягуаров и даже букеты цветов.