Мова найзагадковішого народу Європи: вчені вважають, що знайшли витоки мови басків

Виявилося, що у родичів цього народу, племені васкони, з'явився алфавіт набагато раніше.

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На півночі Іспанії висів шматок глинобитної цегли. Його повісили туди ще 2000 років тому. Ймовірно, вважали, що плоска бронзова рука має принести успіх мешканцям.

На творінні можна було побачити гравіювання з десятків різних дивних символів. Саме вони можуть допомогти зрозуміти розвиток баскської мови, пише The Gurdian.

Руку з Ірулеги археологи виявили лише торік. Розкопки вели ще з 2017 року. Їх проводили біля замку Ірулеги, на південь від Памплони — одного з найдавніших міст Іспанії. Нещодавно вчені зрозуміли, що це надзвичайно цінна знахідка.

Після вивчення написів на руці дійшли сенсаційного висновку. Тепер вважають, що символи — найдавніший приклад протобаскської мови. За допомогою неї можна більше дізнатися про плем'я васкони, яке жило на півночі країни до приходу римлян. Саме його представники вважаються предками сучасної баскської мови.

Раніше думали, що васкони не мали належної писемності. Вважалося, що алфавіт у них виник у римський період. Водночас 4 слова, написані 40 символами, були написані васконами та вказують на інше. Поки вчені змогли ідентифікувати лише sorioneku. Воно позначає удачу і є попередником баскського слова zorioneko.

Професор латинської філології з Університету Барселони Хав'єр Валеза сказав, що відкриття остаточно підтвердило існування писемності у племені васконів. Раніше були такі припущення, але текстів на підтвердження майже не було.

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"Цей напис незаперечний, перше слово тексту явно зустрічається у сучасній баскській мові", — додав він.

Його колеги зазначили, що знахідка переверне погляд на васконів та їхню писемність.

Маттін Айстаран, директор розкопок, сказав, що археологи знайшли чимало матеріалів. Колись село спалили, а потім взагалі покинули під час війни між римськими фракціями. Тож у руїнах будинків сторіччями залишалися цінні артефакти.

Водночас Велаза порадив краще вивчати та розшифрувати написи та не робити поспішних висновків. Він закликав бути серйозними з наукового погляду.

Варто зазначити, що "відкриття" баскської мови не завжди були успішними. Ще 2 роки тому іспанський археолог звинувачувався у підробці знахідок. Після дослідження експертна комісія знайшла сліди сучасного клею.

Раніше Фокус писав про унікальну знахідку у Британії. Там знайшли перстень за 30 тисяч фунтів, який роками лежав у шафі.