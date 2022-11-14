Артефакт за 30 000 фунтів. Перстень із шафи виявився рідкісною знахідкою віком 2000 років

Ймовірно, дорогоцінна знахідка була на території Британії ще до приходу Юлія Цезаря.

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Згодом деякі речі перетворюються на цінні артефакти. Іноді вони потрапляють у руки власника за копійки і лежать у якійсь шафі. Нещодавно схожа історія сталася й у Йоркширі.

1994 року власнику продали перстень за кілька сотень фунтів. Але нещодавно виявилося, що це рідкісна знахідка вартістю 30 000 фунтів стерлінгів, пише Daily Express.

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Артефакт лежав майже тридцять років у шафі. Нещодавно змогли дізнатися про його справжню історію походження. Тепер відомо, що перстень має вартість 30 тисяч фунтів (1 298 440 грн). На цей час знахідку виставив на аукціон невідомий власник.

"Коли його принесли мені 1994 року, я гадки не мав, що це таке — моєю першою думкою було, що це може бути римський або саксонський перстень", — зазначив власник.

Він додав, що думка про те, що перстень існував уже у 55 р. до н. е., неймовірна. Важко повірити, що це було тоді, коли на територію Великобританії вторгся імператор Юлій Цезар. Історики відзначають складний дизайн персня. Тому його пов'язують із племенем іцени. Воно панувало на деяких територіях країни ще до римського вторгнення.

Але анонім підсумував, що сьогодні є велика ймовірність того, що ми ніколи не дізнаємося, кому саме належав цей перстень раніше.

Власник персня зазначив, що йому вже понад шістдесят років. Тому він хоче подбати про артефакт. Забезпечити майбутнє знахідці власник хоче за допомогою нового будинку. Анонім зазначив, що не хотів би, щоб його діти думали, що робити з перснем.

Кільце надзвичайно рідкісне. Найджен Міллз з аукціону зазначив, що таке трапляється нечасто. У колекціонерів ймовірно буде такий шанс лише один раз у житті.

Якщо поталанить ще раз знайти щось подібне, його планує викупити Британський музей.

Раніше Фокус писав про руїни стародавньої цивілізації етрусків, знайдених на території Італії. Вважається, що вона почала занепадати з приходом Римської імперії.