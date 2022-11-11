Руїни стародавньої цивілізації. В Італії знайшли багатовікову споруду етрусків (фото)

Колись на цьому місці процвітало життя, але вона пішла з приходом Римської імперії.

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Археологам з університетів Майнца та Фрайбурга вдалося знайти священну споруду поблизу Темпіо Гранде у Вульчі, Італія. Вона належить давній цивілізації етрусків, пише видання Heritage Daily.

Дослідники виявили велику монументальну будівлю. Вона схожа на сусідній Темпіо-Гранде. Споруда має розмір 45 на 35 метрів. Археологи датують її кінцем VI-го — початком V-го століття до нашої ери.

Вперше храм побачили за допомогою геофізичних досліджень. Їх проводили на площі близько 1,5 га у північній частині Вульчі. Це дослідження було частиною проєкту Vulci Cityscape. Його розпочали у 2020 році. Метою було вивчити методики поселення та урбаністичні структури міста.

Колись Вульчі був одним із дванадцяти міст етруської федерації. А за часів Римської імперії він грав роль досить важливого міського центру на території сучасної Італії.

[ + – ] Маріакьяра Франческіні. Heritage Daily Фото: Heritage Daily

Пол П. Пасієка з Університету Майнца зазначив, що тепер археологам вдалося помітити залишки заснування міста, які не були частиною Вульчі. Це має допомогти у вивченні системи доріг, динаміки заселення тощо. Однак, ймовірно визначити функціональні зони міста буде неможливо.

Маріакьяра Франческіні з Фрайбурзького університету сказала, що досі знання про етруські поселення були обмежені. Але виявлені нові верстви зможуть багато розповісти про минуле цього міста.

Етруски — стародавній великий народ. Він вважався чи не найбільшою цивілізацією на острові Італія. Саме цей народ вплинув розвиток римської культури. З'явилися етруски у 900 році до нашої ери. За період свого панування вони заснували три конфедерації міст.

Але потім його поглинула Римська імперія. Вона почала домінувати у регіоні вже у V – IV століттях до н. е.

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