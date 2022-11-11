Руины древней цивилизации. В Италии нашли многовековое сооружение этрусков (фото)

Когда-то на этом месте процветала жизнь, но она ушла с приходом Римской империи.

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Археологам из университетов Майнца и Фрайбурга удалось обнаружить священное сооружение вблизи Темпио Гранде в Вульче, Италия. Оно принадлежит древней цивилизации этрусков, пишет издание Heritage Daily.

Исследователи обнаружили большое монументальное здание. Оно похоже на соседний Темпио-Гранде. Сооружение имеет размер 45 на 35 метров. Археологи датируют его концом VI-го – началом V-го века до нашей эры.

Впервые храм увидели с помощью геофизических исследований. Их производили на площади около 1,5 гектара в северной части Вульчи. Это исследование было частью проекта Vulci Cityscape. Его начали в 2020 году. Целью было изучить методики поселения и урбанистические структуры города.

Когда-то Вульчи был одним из двенадцати городов этрусской федерации. А во времена Римской империи он играл роль довольно важного городского центра на территории современной Италии.

[ + – ] Мариакьяра Франческини. Heritage Daily Фото: Heritage Daily

Пол П. Пасиека из Университета Майнца отметил, что теперь археологам удалось заметить остатки основания города, которые не были частью Вульчи. Это должно помочь в изучении системы дорог, динамики заселения и т.д. Однако вероятно определить функциональные зоны города будет невозможно.

Мариакьяра Франческини из Фрайбургского университета сказала, что до сих пор знание об этрусских поселениях было ограничено. Но обнаруженные новые слои смогут многое рассказать о прошлом этого города.

Этруски – древний великий народ. Он считался едва ли не самой большой цивилизацией на полуострове Италия. Именно этот народ повлиял на развитие римской культуры. Появились этруски в 900 году до нашей эры. За период своего господства они учредили 3 конфедерации городов.

Но потом его поглотила Римская империя. Она начала доминировать в регионе уже в V – IV веках до н.э.

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