У термальних ваннах. Археологи знайшли унікальні бронзові статуї віком 2300 років (фото)

Гаряча вода допомогла зберегти цінні артефакти упродовж століть.

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За останні два тижні в Італії знайшли десятки бронзових статуй. Вони добре збереглися. Археологи відносять їх до давньоримських часів і кажуть, що відкриття надзвичайно рідкісне, пише інформаційне агентство Reuters.

Цінні артефакти виявили у термальних ваннах у Тоскані. Джерелом цінних знахідок став пагорб міста Сан-Кашано-Дей-Баньї. Останні три роки там досліджували руїни.

"Це дуже важлива, виняткова знахідка", — сказав Якопо Таболлі, доцент Університету для іноземців у Сієні.

Виявлені статуї мають вік 2300 років. Ймовірно, вони прикрашали святилище у минулому. Це було ще до того, як їх занурювали у термальні води. Процес занурення належав до одного зі своєрідних ритуалів, який проходив у І ст. вже нашої ери.

За словами вчених, щось віддавали воді, сподіваючись, що воно повернеться назад. Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано зазначив, що нова знахідка ще раз наголосила на величі країни. Крім того, вона має залучити ще більше туристів.

Фото: Reuters

Завдяки гарячим водам Сан-Кашіано збереглося покриття статуй. Їх покривали 6 тисяч срібних, бронзових та золотих монет. Загалом команді археологів вдалося знайти 24 великі статуї, а також кілька маленьких.

Було досить незвичайно дізнатися, що вони виготовлені не з теракоти, а з бронзи. Це дозволило зробити висновок, що на цьому місці колись було елітне поселення.

Статуї доставили до реставраційної лабораторії до Гроссето — ще одного міста Тоскани. Втім, їх планують повернути до міста Сан-Кашано-Дей-Баньї. Там їх виставлять у новому музеї.

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