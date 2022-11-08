В термальных ваннах. Археологи нашли уникальные бронзовые статуи возрастом 2300 лет (фото)

Гарячая вода помогла сохранить ценные артефакты на протяжении столетий.

Related video

За последние две недели в Италии нашли десятки бронзовых статуй. Они хорошо сохранились. Археологи относят их к древнеримским временам и говорят, что открытие чрезвычайно редкое, — пишет информационное агентство Reuters.

Ценные артефакты обнаружили в термальных ваннах в Тоскане. Источником ценных находок стал холм города Сан-Кашано-дей-Баньи. Последние три года там исследовали руины.

"Это очень важная, исключительная находка", — сказал Якопо Таболли, доцент Университета для иностранцев в Сиене.

Обнаруженные статуи имеют возраст 2300 лет. Вероятно, они украшали святилище в прошлом. Это было еще до того, как их погружали в термальные воды. Процесс погружения принадлежал к одному из своеобразных ритуалов, который проходил в I в. уже нашей эры.

По словам ученых, что-то отдавали воде в надежде, что она вернется назад. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отметил, что новая находка еще раз подчеркнула величие страны. Кроме того, она должна привлечь еще больше туристов.

Фото: Reuters

Благодаря горячим водам Сан-Кашиано сохранилось покрытие статуй. Их покрывали 6 тысяч серебряных, бронзовых и золотых монет. В общей сложности команде археологов удалось найти 24 больших статуй, а также несколько маленьких.

Было достаточно необычно узнать, что они сделаны не из терракоты, а из бронзы. Это позволило заключить, что на этом месте когда-то было элитное поселение.

Статуи доставили в реставрационную лабораторию в Гроссето – еще один город Тосканы. Впрочем, их планируют вернуть в город Сан-Кашано-дей-Баньи. Там их выставят в новом музее.

Ранее Фокус писал об уникальной драгоценности из серебра, которую нашли в Омане.

Также Фокус писал о новом корабле Римской империи, который обнаружили в водах у побережья Хорватии.