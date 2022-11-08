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Технологии и наука

В термальных ваннах. Археологи нашли уникальные бронзовые статуи возрастом 2300 лет (фото)

Италия, Рим, термальные ванны, бронзовые статуи
Фото: Reuters

Гарячая вода помогла сохранить ценные артефакты на протяжении столетий.

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За последние две недели в Италии нашли десятки бронзовых статуй. Они хорошо сохранились. Археологи относят их к древнеримским временам и говорят, что открытие чрезвычайно редкое, — пишет информационное агентство Reuters.

Ценные артефакты обнаружили в термальных ваннах в Тоскане. Источником ценных находок стал холм города Сан-Кашано-дей-Баньи. Последние три года там исследовали руины.

"Это очень важная, исключительная находка", — сказал Якопо Таболли, доцент Университета для иностранцев в Сиене.

Обнаруженные статуи имеют возраст 2300 лет. Вероятно, они украшали святилище в прошлом. Это было еще до того, как их погружали в термальные воды. Процесс погружения принадлежал к одному из своеобразных ритуалов, который проходил в I в. уже нашей эры.

По словам ученых, что-то отдавали воде в надежде, что она вернется назад. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано отметил, что новая находка еще раз подчеркнула величие страны. Кроме того, она должна привлечь еще больше туристов.

Бронзовая статуя, археология, раскопки Fullscreen
Фото: Reuters

Благодаря горячим водам Сан-Кашиано сохранилось покрытие статуй. Их покрывали 6 тысяч серебряных, бронзовых и золотых монет. В общей сложности команде археологов удалось найти 24 больших статуй, а также несколько маленьких.

Было достаточно необычно узнать, что они сделаны не из терракоты, а из бронзы. Это позволило заключить, что на этом месте когда-то было элитное поселение.

Статуи доставили в реставрационную лабораторию в Гроссето – еще один город Тосканы. Впрочем, их планируют вернуть в город Сан-Кашано-дей-Баньи. Там их выставят в новом музее.

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