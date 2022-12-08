З пенісом у руках та в оточенні леопардів. У Туреччині виявили найстаріший у світі барельєф (фото)

Висічений на скелі малюнок вважається найстарішим у світі, щоправда, вчені поки що так і не зрозуміли про що він оповідає.

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Археологи виявили цікаве різьблення на вбудованих у скелю лавах на південному сході Туреччини в районі Урфи, пише Live Science.

Дослідження передбачає, що знахідка належить до епохи неоліту (нове кам'яне століття). Знайдений барельєф віком близько 11 000 років, що робить його найстарішим із усіх колись задокументованих. На малюнку зображено двох чоловіків в оточенні леопардів. Цікаво, що вчені поки що так і не зрозуміли, що саме хотів передати малюнком його автор.

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Дослідники зазначають, що розмір барельєфу становить близько 0,7-0,9 метрів заввишки і близько 3,7 метрів завдовжки. Автор зобразив двох чоловіків, один із яких тримає в руках свої геніталії, а також бика та двох леопардів.

[ + – ] На малюнку зображено чоловіка в оточенні леопардів Фото: K. Akdemir/Antiquity Publications Ltd

Зазначається, що автор барельєфа, мабуть, наголосив на небезпеці, яку несуть леопарди — про це свідчать їхні гострі зуби, а також гострі роги бика. Проте всієї історії вчені так і не змогли розгадати.

Археологи знайшли малюнок у кургані Сайбурч епохи неоліту за 56 кілометрів на схід від річки Євфрат і за 32 кілометри на північ від сирійського кордону. Зазначимо, що цей курган датується 9 000 до нашої ери, коли наші предки-збирачі перейшли до землеробства та довгострокових поселень.

Археологи розпочали розкопки тут ще минулого року та досить швидко виявили руїни будівлі діаметрів близько 11 метрів. Відомо, що приміщення було висічено у вапняковій скелі і складалося з кам'яних стін та лавок, що височіли над підлогою. За словами археолога, який брав участь у розкопках, Ейлеми Оздоган зі Стамбульського університету, найстаріший у світі барельєф був виявлений на передній частині однієї з лав, розташованих у будівлі.

[ + – ] Вік барельєфу 11 000 років Фото: K. Akdemir/Antiquity Publications Ltd

Оздоган зазначає, що на барельєфі є дві окремі сцени, які розповідають одну історію. Ліворуч автор зобразив бика і людину, що дивляться один на одного, на малюнку видно, що у чоловіка є "фалосоподібне розширення на животі", ліва рука зображена з шістьма пальцями, а в правій він тримає щось схоже на змію або брязкальце.

У другій сцені ми можемо спостерігати людину з пенісом у правій руці в оточенні леопардів з відкритими ротами та гострими зубами. При цьому леопарди дивляться на чоловіка, а він ніби звертає свій погляд до кімнати.

Археолог також зазначає, що з точки зору техніки та майстерності цей барельєф має щось спільне з іншими докерамічними неолітичними зображеннями в даному регіоні. Проте малюнки Сайбурча все ж таки є унікальними, бо оповідають якусь історію.

Зазначимо, що будинок у Сайбурчі розкопаний лише частково, археологічні роботи все ще продовжуються. Оздоган припускає, що надалі вчені можуть виявити інші малюнки, які доповнять вже знайдену "оповідь".

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