Справжня мрія археологів. У Великобританії відкрили середньовічне поховання з неймовірними скарбами

Команда археологів Лондонського музею зробила дивовижну знахідку, відкривши місце поховання англосаксонської жінки сьомого століття, адже це дало дослідникам можливість зазирнути у вікно середньовічного минулого Сполученого Королівства, майже відсутнього в історичних документах.

Related video

Незвичайна кількість скарбів, як для ранньохристиянського поховання, дозволяє припустити, що воно належало жінці, яка займала дуже високе положення. А велика кількість релігійної символіки свідчить про те, що вона була шанованою християнською лідеркою, кидаючи виклик попереднім припущенням, що такі посади тоді — близько 630-670 рр. н.е. — займали майже тільки чоловіки, пише Washington Examiner.

Намисто, з яким її поховали, є найвишуканішим та найдорожчим, знайденим у Великобританії. Воно складається з 30 золотих і срібних деталей, а також напівкоштовного каміння.

Величезне багатство та історичне значення дають підстави деяким експертам стверджувати, що прикраса є найважливішою археологічною знахідкою в Англії з часів відкриття знаменитого поховання Саттон Гу у 1939 році.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

[ + – ] Знайдені скарби, які продемонстрували під час фотосесії в Лондоні у вівторок, 6 грудня 2022 року Фото: AP Photo/Kin Cheung

За словами керівника розкопок Левенте-Бенсе Балажа, ця знахідка міжнародного значення, адже вона підштовхнула хід історії, а її вплив ставатиме все сильнішим у міру дослідження предмета. Такі загадкові речі викликають більше запитань, ніж дають відповідей, адже ще багато чого невідомо про те, що дослідники знайшли, і що це означає.

Він додав: "Це найважливіше ранньосередньовічне жіноче поховання, коли-небудь виявлене у Британії. Це мрія археолога — знайти щось таке".

Окрім намиста, Гарпольський скарб містить римські монети, глиняний посуд із сучасної Франції, а також великий срібний хрест, прикрашений маленькими людськими головами з блакитними скляними очима, які, на думку дослідників, можуть зображати апостолів Христа. Також саме поховання, на думку дослідників, має важливе значення для розуміння ранньої англосаксонської Британії між занепадом Риму і вторгненням вікінгів, адже про цей час залишилося дуже мало записів.

Скарб є "певним доказом багатства, а також християнської віри", — сказав Лін Блекмор, старший фахівець зі знахідок в Лондонському археологічному музеї.

Місце поховання уособлює той неспокійний час, коли між язичництвом та християнством точилася боротьба за серця мешканців острова. Жінку поховали в англосаксонському королівстві Мерсія, коли воно поступово наверталося у християнство.

Щобільше, саме поховання — це поєднання як язичницьких, так і християнських традицій, адже раннє християнство не вітало поховання з великим багатством. Однак такі звичаї притаманні язичництву, оскільки поховальні прикраси мають виразний язичницький характер і водночас значною мірою тут переважають християнські символіки.

Балаж спочатку підозрював, що це місце було просто сміттєвою ямою, поки не побачив блиск золота.

"Потім з-під землі з'явилися два золоті предмети, які блиснули на мене. Ці артефакти не бачили світла 1 300 років, і бути першою людиною, яка їх побачила, — це непередаване відчуття. Але навіть тоді ми не знали, наскільки особливою буде ця знахідка", — сказав дослідник.

Раніше Фокус писав про неймовірні скарби, знайдені у Швейцарії. Дослідники виявили "досить рідкісні" артефакти в ранньосередньовічних похованнях.